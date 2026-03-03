Horóscopo de hoy, 3 de marzo, predicciones de cada signo zodiacal

Hablarás con la persona amada sin tensiones y recuperarás la confianza.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Si te has quedado sin trabajo, no tengas miedo de empezar algo nuevo aunque no tengas experiencia. Es momento de arriesgar. En general, aprovecha el cambio de estación que se avecina para realizar los cambios que necesita tu vida.
TAURO (21 abril - 20 mayo).Si has ahorrado algo de dinero, puedes sentir la tentación de comportarte de forma caprichosa, incluso compulsiva, con las compras, será mejor que te hagas acompañar de alguien que te de otro punto de vista.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Recibirás una propuesta profesional que te obligará a tomar una decisión rápida. Puede haber llegado el momento de tomarte un descanso en tu relación de pareja.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Inicias una etapa vital muy importante a nivel personal que abrirá tus perspectivas y cambiará tus puntos de vista. En el terreno profesional, estarás muy de acuerdo e ilusionado con los nuevos proyectos que te serán asignados. Vas por buen camino.
LEO (23 julio - 22 agosto). Dado que los acontecimientos diarios complican tu vida superponiendo eventos y problemas diversos, deberías contar el fin de semana con un tiempo para, al menos, planificar las cuestiones que no puedes seguir aplazando.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los astros te tienen reservado hoy una sorpresa en forma de equívoco o malentendido; deberías tomarlo con humor y reírte con los demás, porque será algo hecho desde la buena fe, sin intención de herirte.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tienes experiencia en las relaciones sociales. Incluso en los peores momentos sabes tratar a tus amigos o vecinos. Hoy vas a tener oportunidad de demostrarlo y tu pareja y familia te lo van a agradecer; ellos no son tan diplomáticos.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Intenta no exigirte grandes esfuerzos ya que tu jornada estará marcada por la relajación y la tranquilidad. Tu pareja va a apoyarte en un proyecto personal que tenéis a medias. En lo profesional, te sorprenderán con cambios salariales que pueden perjudicarte. Protesta.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Puede que tus amigos y familiares tengan alguna razón cuando han criticado tus muestras de debilidad ante tu pareja. Hoy tendrás la posibilidad de hablar tranquilamente con tu media naranja de las cosas que te preocupan, y sentirás gran alivio por ello.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Jornada especialmente indicada para estos nativos a las cuestiones creativas, ya sean por motivos profesionales, o bien para aprovecharla escribir esas cartas que nunca salen bien o en la reforma de la decoración del hogar.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tu actitud positiva ante los conflictos familiares o de trabajo propiciará el entendimiento entre dos partes enfrentadas. El optimismo por la labor bien hecha se contagiará en otras facetas de tu vida en esta jornada.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Los motivos de preocupación pueden llegar por el lado patrimonial de la familia, en especial de la vivienda, que te dará más quebraderos de cabeza de los esperabas, aunque las cosas pueden comenzar a enderezarse en un futuro bastante próximo.