¡De película! Así fue el rescate de niño de 7 años en montaña de Gracias (fotos)

La rápida intervención de la UDEP-13 y la Unidad Nacional Antisecuestro (Unas) permitió localizar a un niño de siete años en menos de seis horas, sin que se efectuara pago de rescate. Dos sospechosos fueron capturados tras una persecución en la zona montañosa de Gracias, Lempira, esta es la historia.
El hecho ocurrió en la aldea Misión, municipio de Gracias, cuando el pequeño Axel, vestido con su uniforme y con su mochila, se dirigía a su centro educativo.
Según informes preliminares, sujetos armados lo interceptaron y huyeron con rumbo desconocido.
Poco después, los captores se comunicaron con la familia y exigieron inicialmente 100,000 dólares, bajo el argumento de que los padres de la víctima residen en Estados Unidos.
Ante la presión y el despliegue policial, los sospechosos redujeron la exigencia a 5,000 dólares, suma que no se pagó debido a la intervención de las autoridades.
Se activó un protocolo de emergencia que involucró a agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), unidades de Investigación e Inteligencia, y la Unidad Nacional Antisecuestro. “La reacción inmediata fue clave. Realizamos patrullajes a pie por senderos de difícil acceso y saturaciones en puntos estratégicos”, detalló Cristian Manuel Nolasco, jefe de la Policía Nacional en Lempira.
Tras una intensa persecución y labores de vigilancia en una zona montañosa, los agentes ubicaron a los sospechosos mientras se movilizaban con el menor.
Las policías logró la captura de dos individuos presuntamente responsables del delito. Les decomisaron una motocicleta y un arma de fuego utilizadas en el rapto.
Después del rescate, el menor fue trasladado a un centro asistencial para una evaluación médica completa, confirmándose que se encuentra en buen estado de salud. Posteriormente, fue entregado a sus familiares.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar el proceso legal correspondiente por el delito de secuestro.