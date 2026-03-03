Burlas al Barcelona: los crueles memes tras su eliminación en Copa del Rey

El Barcelona se quedó cerca de la épica remontada ante el Atlético de Madrid. Los azulgranas golearon 3-0 los colchoneros, pero no les ajustó para la hazaña: las burlas no se hicieron esperar.
Los aficionados empezaron a hacer las comparaciones de las recientes publicaciones del Barcelona con Real Madrid.
El Barcelona se quedó a un gol de igualar la serie y pese a la goleada, las redes sociales no perdonaron.
Estos son algunos de los mejores memes que dejó la eliminación del Barcelona.
