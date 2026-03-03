  1. Inicio
Burlas al Barcelona: los crueles memes tras su eliminación en Copa del Rey

Los crueles memes al Barcelona tras quedar fuera de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en las semifinales.

El Barcelona se quedó cerca de la épica remontada ante el Atlético de Madrid. Los azulgranas golearon 3-0 los colchoneros, pero no les ajustó para la hazaña: las burlas no se hicieron esperar.
Los aficionados empezaron a hacer las comparaciones de las recientes publicaciones del Barcelona con Real Madrid.
El Barcelona se quedó a un gol de igualar la serie y pese a la goleada, las redes sociales no perdonaron.
Estos son algunos de los mejores memes que dejó la eliminación del Barcelona.
