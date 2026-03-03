Megan Fox impacta con sensuales fotos en su regreso a Instagram

Y tras una relación de varias idas y vueltas, Megan Fox y Machine Gun Kelly dieron la bienvenida a su primera hija en común, llamada Saga Blade Fox-Baker, quien nació el 27 de marzo de 2025. El músico confirmó la noticia con un video en sus redes sociales, refiriéndose a ella como su "pequeña semilla celestial". Esta es la cuarta hija de la actriz y la segunda del cantante.