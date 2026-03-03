Megan Fox impacta con sensuales fotos en su regreso a Instagram

Megan Fox quiere que todos sepan una cosa: ella está viva. Este martes 3 de marzo, la actriz regresó a Instagram publicando sensuales fotos de una reciente sesión de fotos.
"Todo es más hermoso porque estamos condenados", escribió Megan Fox junto a la colección de fotos compartida con sus 20.7 millones de seguidores.
La sesión de fotos muestra a una bella Megan Fox sentada en el suelo, vestida únicamente con una camiseta negra y una tanga a juego.
En las imágenes, la protagonista de "Transformers" mira sensualmente a la cámara.
En la sección de comentarios, los fans no pudieron evitar comentar sobre el regreso de Fox a la plataforma, luego de que la desactivara hace dos años. "¡ESPERÉ LO QUE POR FIN PUBLICARON!", escribió un fan. "AMAMOS A MEGAN, ¡HA VUELTO!", dijo otra persona.
Megan Fox anunció con orgullo su regreso a Instagram escribiendo en sus Historias: "Estoy viva, acabo de subir nuevas fotos". Su regreso se produce dos semanas antes de cumplir 40 años el 16 de marzo.
Cuando Fox cumplió 38 años en mayo de 2024, lo celebró borrando todas las fotos de su cuenta de Instagram y eliminando a todos los que seguía.
Por otro lado, una fuente declaró en exclusiva a la revista PEOPLE en enero que Fox y su expareja, Machine Gun Kelly, de 35 años —cuyo nombre real es Colson Baker— "no han estado juntos de verdad desde hace mucho tiempo y que lo que tenían románticamente ya terminó".
Megan Fox y Machine Gun Kelly se conocieron en marzo de 2020 durante el rodaje de la película independiente Midnight in the Switchgrass en Puerto Rico.
Aunque la producción se suspendió poco después por la pandemia, la pareja desarrolló una conexión inmediata, describiendo su encuentro como un amor intenso y "almas gemelas"
Y tras una relación de varias idas y vueltas, Megan Fox y Machine Gun Kelly dieron la bienvenida a su primera hija en común, llamada Saga Blade Fox-Baker, quien nació el 27 de marzo de 2025. El músico confirmó la noticia con un video en sus redes sociales, refiriéndose a ella como su "pequeña semilla celestial". Esta es la cuarta hija de la actriz y la segunda del cantante.
Antes de su intenso romance con Machine Gun Kelly, Megan Fox estuvo casada durante varios años con el actor Brian Austin Green, con quien procreó a tres hijos.