Harry Styles revela por qué correr cambió su vida creativa

Harry Styles aparece en la portada de Runner’s World primavera 2026 y sorprende a sus seguidores con una entrevista poco convencional. En lugar de centrarse únicamente en la música, comparte un diálogo íntimo con Haruki Murakami, novelista japonés y maratonista, sobre cómo el running se ha convertido en un refugio vital en su vida.
Styles confiesa que correr le ofrece un espacio de silencio y claridad, una manera de procesar la fama y la presión constante. “Correr se convirtió en mi lugar para procesarlo todo”, afirma, y destaca que la disciplina física le ayuda a mantener la autenticidad frente a la exposición pública.
Murakami, autor de De qué hablo cuando hablo de correr, comparte su visión de la carrera como un acto de conversación interior. Styles se identifica con esa idea y describe el running como un diálogo consigo mismo que le permite reconectar con lo esencial.
La entrevista revela que Styles encontró en el running una forma de equilibrar su vida creativa. Mientras prepara el lanzamiento de su cuarto álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, asegura que las sesiones de carrera le inspiran ritmos y letras, y funcionan como un catalizador creativo.
Murakami y Styles coinciden en que correr es una práctica que trasciende lo físico y se convierte en un ritual de disciplina, paciencia y resistencia. Para ambos, la constancia en el deporte refleja la perseverancia necesaria en la escritura o en la música.
Styles explica que correr le permite experimentar una “soledad positiva”, un espacio donde no se siente aislado, sino acompañado por sus pensamientos. Esa soledad, dice, es fundamental para mantener su bienestar emocional y creativo.
Murakami aporta la perspectiva de décadas de maratones y subraya que la carrera es una metáfora de la vida: avanzar paso a paso, aceptar el cansancio y encontrar belleza en la repetición. Styles responde que esa filosofía le ayuda a enfrentar la rutina de giras y grabaciones.
La conversación también aborda la fama. Styles reconoce que la exposición pública puede ser abrumadora, pero afirma que correr le devuelve un sentido de normalidad. “En la calle, con mis zapatillas, soy uno más”, comenta, y resalta la simplicidad del acto.
Murakami recuerda que muchos escritores han encontrado en el deporte un aliado para la creatividad. Styles se muestra fascinado por esa conexión y asegura que la disciplina del running le ayuda a estructurar mejor sus ideas musicales.
La entrevista también explora la relación entre música y movimiento. Styles revela que algunas de sus nuevas composiciones nacieron mientras corría, cuando el ritmo de sus pasos se transformaba en melodías.
Ambos coinciden en que correr es un acto democrático: no requiere fama, dinero ni reconocimiento, solo constancia y voluntad. Styles celebra que, al correr, se siente parte de una comunidad invisible de personas que buscan lo mismo: claridad y libertad.
Finalmente, la portada titulada “Harry Styles es uno de nosotros” resume el espíritu de un ídolo global que se muestra humano, vulnerable y cercano, y que comparte con Murakami la certeza de que correr no solo fortalece el cuerpo, sino también la vida creativa.