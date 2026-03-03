Jovencitos confiesan secuestro de niño en Gracias; investigan si arma usada era de juguete

Dos jovencitos confesaron haber participado en el sucuestro de un niño de siete años en la comunidad de La Misión, en Gracias, Lempiras.
La operación de rescate del pequeño Axel estuvo a cargo del comisario Cristian Nolasco, quien apenas en cuatro días de ser nombrado jefe de la policía en Lempira, dio un golpe certero al flagelo del secuestro.
Además de la UDEP 13, a cargo de Nolasco, se la involucraron a agentes de la Dirección Policial de Seguridad Comunitaria (DNPSC), unidades de Investigación e Inteligencia, y la Unidad Nacional Antisecuestro (Unas).
Nolasco confirmó que los jovencitos confesaron haber participado en el secuestro del pequeño Axel, pero que fue otra persona que les ofreció 108,000 lempiras por realizar una labor específica en el delito.
El niño fue privado de su libertad antes de las 7:00 am en un caserío conocido como La Misión.
Dos muchachos a bordo de una moto lo interceptaron y se lo llevaron a un caserío aledaño de donde lo secuestraron.
Tras llevárselo, se comunicaron con la familia del pequeño y exigieron 100,000 dólares de rescate.
Nolasco informó que se siguió el protocolo y se acordonó la zona logrando localizar al menor y a sus secuestradores a un kilómetro de donde había sido privado de su libertad.
Los dos detenidos andaban una arma, pero preliminarmente se menciona que podría ser de juguete.
"La gente no entendió por qué desde un inicio dije que era una presunta arma y es porque mi experiencia indica que es de juguete", dijo a La Prensa Cristian Nolasco, quien en la gráfica aparece con el niño en sus brazos.
Los detenidos son Osman Calderón Alvarado DNI: 1301-2008-00959Edad:17 años Fecha de Nacimiento 08/05/2008Ocupación:Campesino Originario y Residente La Misión Gracias Lempira Estado Civil: Soltero