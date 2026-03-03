Del paraíso al desastre: El antes y el después del Hotel Fantasy Island de Roatán

El Hotel Fantasy Island, ubicado en French Harbour, Roatán, amaneció entre ruinas luego del voraz incendio que se desató la noche del lunes 2 de febrero. Lo que durante años fue uno de los complejos turísticos más emblemáticos de Islas de la Bahía quedó reducido a cenizas y estructuras colapsadas.
Las primeras imágenes captadas tras el siniestro evidencian la magnitud de la destrucción. Desde el aire se aprecia la piscina rodeada de escombros, madera carbonizada y láminas dobladas por el intenso calor, en un panorama desolador que contrasta con la habitual postal caribeña del lugar.
El fuego inició avanzada la noche y continuó activo hasta las primeras horas del martes. La emergencia encendió las alarmas entre vecinos, empleados del hotel y visitantes que se encontraban en la zona.
Según el reporte preliminar, las llamas consumieron 36 de las 108 habitaciones del complejo. También fueron arrasados el lobby, tres bares, varios locales de artesanías, el salón de eventos y los restaurantes, que quedaron completamente destruidos. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni fallecidas.
Testigos que presenciaron los primeros momentos del incendio relataron escenas de confusión y temor. Algunos señalaron que el fuego habría comenzado en el área de cocina.: "Escuchamos una explosión, aunque no sabemos qué fue", dijo un testigo.
La rápida propagación del fuego se vio favorecida por el tipo de construcción del hotel, compuesta en gran parte por madera. En cuestión de minutos, las llamas avanzaron sin control y envolvieron amplias zonas del complejo antes de que los equipos de emergencia lograran intervenir.
El Cuerpo de Bomberos de Honduras desplegó varias unidades para enfrentar la emergencia y evitar que el siniestro alcanzara otras áreas cercanas. Tras horas de trabajo ininterrumpido, lograron sofocar el incendio casi al amanecer.
La Alcaldía Municipal de Roatán también desempeñó un papel clave en la atención de la emergencia. Cisterna tras cisterna fue enviada al lugar para garantizar el suministro constante de agua, indispensable ante la magnitud del fuego.
Mientras se combatían las llamas, la administración del Hotel Fantasy Island emitió un comunicado dirigido a la comunidad, huéspedes y colaboradores. En él confirmó que enfrentaban un incendio de grandes proporciones y aseguró que las autoridades estaban atendiendo la situación.
En el mismo mensaje, la empresa indicó que divulgaría información oficial y verificada conforme avanzaran las investigaciones. La prioridad, subrayaron, era salvaguardar la seguridad de las personas y colaborar con los organismos de socorro.
Fantasy Island es considerado uno de los referentes turísticos de Roatán, por lo que su afectación representa un golpe significativo para la economía local y para cientos de trabajadores que dependen de la actividad hotelera.
El incendio ocurre además en la antesala de una de las temporadas más importantes para el turismo en Islas de la Bahía: Semana Santa. Autoridades y empresarios del sector observan con preocupación las consecuencias que este hecho podría tener en la dinámica económica de la región.