Francisco Molina y el incómodo momento en presentación con Honduras: ¿quién lo acompaña?

El español José Francisco Molina fue presentado como nuevo entrenador de la Selección de Honduras. Vivió un incómodo momento y la única persona que lo acompaña en el país.
El técnico español llegó al lugar de la presentación en Tegucigalpa acompañado de altos jerarcas de la Federación de Fútbol de Honduras.
Posteriormente se instaló en la mesa principal junto a Javier Atala, presidente de la Comisión de Selecciones, Jorge Salomón, presidente de la FFH y Francis Hernández, director deportivo de la Selección Nacional de Honduras.
Francis Hernández, director deportivo de la Selección Nacional de Honduras, dio la bienvenida al nuevo entrenador, su compatriota José Francisco Molina.
Javier Atala, presidente de la Comisión de Selecciones, dio una breve conferencia introductoria del estratega que llega con la misión de meter a Honduras al Mundial 2030.
El nuevo DT de la Bicolor se presentó ante los medios de comunicación, quienes lo recibieron con mucho entusiasmo.
Minutos más tarde llegó uno de los mejores momentos de la presentación. Los máximos jerarcas del fútbol catracho posaron junto a José Francisco Molina y la camiseta oficial de la Selección de Honduras.
La camiseta de la Selección de Honduras lucía el nombre "Molina" en la espalda y le fue entregada al nuevo director técnico de la Bicolor.
En la presentación de Francisco Molina se vivió un momento incómodo ante la prensa deportiva.
José Francisco Molina se negaba a ponerse la camiseta de la Selección de Honduras, ya que tenía su traje formal.
Los directivos le indicaron en varias ocasiones su deseo de que se pusiera la piel catracha, pero el técnico se negó, la dobló y la colocó en la mesa de la presentación.
José Francisco Molina dobló la camiseta y procedió a sentarse.
Minutos más tarde, José Francisco Molina cedió y se puso la camiseta oficial de la Selección de Honduras para posar ante la prensa deportiva que asistió al evento.
"Es un nuevo reto, intentaremos hacerlo de la mejor manera posible, intentaremos hacer esa selección para el Mundial 2030. A la afición se le puede mandar el mensaje de confianza, haremos todo lo que esté a nuestras manos, si los tenemos a nuestro lados sin ninguna duda la federación, los jugadores y nosotros trabajaremos mejor, todo será más fácil", comenzó diciendo Molina.
"Quiero que mi equipo ideal domine, que encaje pocos goles, ser agresivos en ataque, el objetivo general es ser competitivos y empezar a ganar partidos, más a detalles primero será con los futbolistas, mi idea del fútbol lo tengo claro, estoy aquí porque estoy convencido porque la calidad del futbolista hondureño es muy buena, transmitirle al futbolista qué es lo que queremos hacer y que lo tengan claro", expresó el nuevo DT.
El nombramiento de Francisco Molina representa una apuesta por un perfil formador y estructurado, con experiencia en procesos juveniles y metodologías modernas de trabajo.
La FFH ha dejado claro que la contratación de José Francisco Molina no responde únicamente a resultados inmediatos, sino a la construcción de un proyecto sólido con miras al Mundial 2030.
José Francisco Molina es un exfutbolista y entrenador de fútbol español nacido el 8 de agosto de 1970 en Valencia, España, tiene 55 años actualmente. Durante su carrera como jugador se desempeñó como portero profesional, destacándose en clubes de primer nivel de España como Atlético de Madrid, donde ganó la Liga Española y la Copa del Rey, así como en equipos como Villarreal CF, Deportivo La Coruña y Levante UD antes de retirarse al final de su carrera profesional.
Tras su retiro, Molina inició una carrera como técnico. Comenzó en 2009 dirigiendo equipos de categorías inferiores y filiales en España, incluyendo al Villarreal C y posteriormente al primer equipo del Villarreal. Desde entonces, ha entrenado en varios clubes y ligas internacionales, ganando experiencias valiosas en Asia y América.
Además de su experiencia como entrenador de clubes, Molina también se desempeñó como director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol, ocupando ese cargo entre 2018 y 2022, supervisando aspectos técnicos del fútbol español a nivel general.
Ahora asume el nuevo reto de dirigir a la Selección Nacional de Honduras para el proceso rumbo al Mundial 2030 y el único que lo acompaña en el país es su asistente técnico Igor Tasevski.
El director técnico fue consultado sobre si ya tenía completado su cuerpo técnico, pero fue contundente al responder que actualmente solo cuenta con Igor Tasevski, quien será su asistente técnico y que en los próximos días se irán anunciando a los demás.