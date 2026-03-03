Maribel Espinoza a Ochoa tras denunciar un supuesto plan de asesinarlo: "Hágase hombre"

La abogada Maribel Espinoza instó al funcionario Marlon Ochoa a “enfrentar las consecuencias de sus actos” y dejar de victimizarse, luego de que este denunciara públicamente un supuesto plan para asesinarlo. Además, defendió el juicio político como un proceso legislativo para sancionar a quienes violen la Constitución.
La diputada en su cuenta de X escrbió un mensaje dirigido a Marlon Ochoa: “Hágase hombre. Enfrente las consecuencias de sus actos contrarios a la ley; ya deje de hacerse la víctima. No sea cobarde”, le dijo.
Las declaraciones de Espinoza surgen después de que Ochoa afirmara, durante una entrevista en el programa televisivo Frente a Frente, que personas señaladas en audios recientes estarían involucradas en un plan para atentar contra su vida.
“Las personas señaladas en los audios tienen en curso un plan para asesinarme, por eso he solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la aplicación de medidas cautelares para salvaguardar mi vida y mi integridad física”, manifestó el consejero, al tiempo que pidió la intervención de organismos de derechos humanos.
Ante esas afirmaciones, Espinoza cuestionó la postura del funcionario y lo instó a asumir responsabilidad por sus acciones. “Enfrente las consecuencias de sus actos contrarios a la ley; ya deje de hacerse la víctima”.
La exdiputada también señaló que, a su criterio, algunos funcionarios han estado acostumbrados a actuar al margen de la ley sin enfrentar consecuencias.
En su pronunciamiento, Espinoza también hizo referencia a un hecho del pasado. “¿Ya se olvidó cuando intentó incendiar una embajada y nada le hicieron?”, expresó. Su mensaje se remonta a mayo de 2019, cuando Marlon Ochoa participó en una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, donde se incendió la puerta principal del edificio en el marco de manifestaciones contra el gobierno de Juan Orlando Hernández.
Asimismo, defendió la figura del juicio político como un mecanismo contemplado en el ordenamiento jurídico.
“El juicio político es un proceso legislativo indispensable para preservar el Estado de Derecho; debe ser promovido contra aquellos funcionarios públicos que violaron la Constitución y las leyes”, sostuvo.
Las reacciones de la diputada también incluyeron señalamientos hacia la pasada administración de Xiomara Castro, afirmó que durante ese gobierno fue objeto de persecución e intimidación por parte de la fuerza pública.
“Fui perseguida, intimidada por la fuerza pública y no salí públicamente victimizándome”, manifestó, marcando distancia con la postura adoptada por el consejero tras denunciar la supuesta amenaza en su contra.
Hasta el momento Marlon Ochoa no ha contestado a las reacciones de la exdiputada y mantiene su denuncia asegurando que existen elementos que ponen en riesgo su integridad, por lo que insiste en la necesidad de protección internacional.
Publicación íntegra realizada por la exdiputada Maribel Espinoza en su cuenta de X.