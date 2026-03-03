Maribel Espinoza a Ochoa tras denunciar un supuesto plan de asesinarlo: "Hágase hombre"

En su pronunciamiento, Espinoza también hizo referencia a un hecho del pasado. “¿Ya se olvidó cuando intentó incendiar una embajada y nada le hicieron?”, expresó. Su mensaje se remonta a mayo de 2019, cuando Marlon Ochoa participó en una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, donde se incendió la puerta principal del edificio en el marco de manifestaciones contra el gobierno de Juan Orlando Hernández.