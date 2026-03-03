  1. Inicio
Maribel Espinoza a Ochoa tras denunciar un supuesto plan de asesinarlo: "Hágase hombre"

La abogada Maribel Espinoza cuestionó a Marlon Ochoa, señalando que debe asumir la responsabilidad por acciones que considera contrarias a la ley y dejar de proyectarse como víctima

La abogada Maribel Espinoza instó al funcionario Marlon Ochoa a “enfrentar las consecuencias de sus actos” y dejar de victimizarse, luego de que este denunciara públicamente un supuesto plan para asesinarlo. Además, defendió el juicio político como un proceso legislativo para sancionar a quienes violen la Constitución.

 Foto: Redes sociales
La diputada en su cuenta de X escrbió un mensaje dirigido a Marlon Ochoa: “Hágase hombre. Enfrente las consecuencias de sus actos contrarios a la ley; ya deje de hacerse la víctima. No sea cobarde”, le dijo.

 Foto: Redes sociales
Las declaraciones de Espinoza surgen después de que Ochoa afirmara, durante una entrevista en el programa televisivo Frente a Frente, que personas señaladas en audios recientes estarían involucradas en un plan para atentar contra su vida.

 Foto: Redes sociales
“Las personas señaladas en los audios tienen en curso un plan para asesinarme, por eso he solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la aplicación de medidas cautelares para salvaguardar mi vida y mi integridad física”, manifestó el consejero, al tiempo que pidió la intervención de organismos de derechos humanos.

 Foto: Redes sociales
Ante esas afirmaciones, Espinoza cuestionó la postura del funcionario y lo instó a asumir responsabilidad por sus acciones. “Enfrente las consecuencias de sus actos contrarios a la ley; ya deje de hacerse la víctima”.

 Foto: Redes sociales
La exdiputada también señaló que, a su criterio, algunos funcionarios han estado acostumbrados a actuar al margen de la ley sin enfrentar consecuencias.

Foto: Redes sociales
En su pronunciamiento, Espinoza también hizo referencia a un hecho del pasado. “¿Ya se olvidó cuando intentó incendiar una embajada y nada le hicieron?”, expresó. Su mensaje se remonta a mayo de 2019, cuando Marlon Ochoa participó en una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, donde se incendió la puerta principal del edificio en el marco de manifestaciones contra el gobierno de Juan Orlando Hernández.

 Foto: Redes sociales
Asimismo, defendió la figura del juicio político como un mecanismo contemplado en el ordenamiento jurídico.

 Foto: Redes sociales
“El juicio político es un proceso legislativo indispensable para preservar el Estado de Derecho; debe ser promovido contra aquellos funcionarios públicos que violaron la Constitución y las leyes”, sostuvo.

 Foto: Redes sociales
Las reacciones de la diputada también incluyeron señalamientos hacia la pasada administración de Xiomara Castro, afirmó que durante ese gobierno fue objeto de persecución e intimidación por parte de la fuerza pública.

 Foto: Redes sociales
“Fui perseguida, intimidada por la fuerza pública y no salí públicamente victimizándome”, manifestó, marcando distancia con la postura adoptada por el consejero tras denunciar la supuesta amenaza en su contra.

 Foto: Redes sociales
Hasta el momento Marlon Ochoa no ha contestado a las reacciones de la exdiputada y mantiene su denuncia asegurando que existen elementos que ponen en riesgo su integridad, por lo que insiste en la necesidad de protección internacional.

 Foto: Redes sociales
Publicación íntegra realizada por la exdiputada Maribel Espinoza en su cuenta de X.

 Foto: Redes sociales
