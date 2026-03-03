Marlon Ochoa dice que JOH buscará nuevamente la presidencia en 2029

El consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, denunció este martes un supuesto plan para asesinarlo y vinculó la amenaza con su postura frente a una eventual candidatura del expresidente Juan Orlando Hernández en las elecciones de 2029.
Ochoa aseguró que ha conocido información que apunta a que Hernández regresaría al país para inscribirse en las próximas elecciones generales.
Según el consejero, su oposición a esa posible inscripción sería una de las razones detrás del presunto plan en su contra.
“Quieren limpiar el CNE de cualquier persona que se pudiese oponer de la inscripción de Juan Orlando Hernández en 2029 y según he sabido él viene para inscribirse, por eso quieren que no esté yo”, adujo el representante del partido Libertad y Refundación (Libre) ante el órgano electoral.
El señalamiento coincide con declaraciones brindadas el pasado 18 de febrero por Rixi Moncada, excandidata presidencial de Libre.
Moncada se refirió al tema durante su participación en el pódcast El Escuadrón del Ruido, donde abordó la posible participación de Hernández en los comicios de 2029.
“Viene el capo, por el que tanta gente pasó tragedia... Viene para inscribirse y participar en las elecciones de 2029. ¿Quién es oposición realmente en el Consejo Nacional Electoral? Marlon Ochoa”, dijo Moncada.
No obstante, desde que salió de prisión en Estados Unidos, el exmandatario hondureño ha afirmado públicamente que regresará a Honduras y que "solo Dios" evitaría su retorno al país.
El exmandatario ha reiterado en varias ocasiones que no participará en política y que su intención es dedicar sus últimos años de vida a su familia.
Hernández recuperó su libertad el 1 de diciembre de 2025, luego de un indulto otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump, previo a las elecciones generales 2025.
El expresidente Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022 durante dos períodos presidenciales. Antes de convertirse en presidente de la República, fue titular del Congreso Nacional de 2010 a 2014.
En 2017, se presentó a una reelección, prohibida por la Constitución hondureña, pero avalada, en el caso de Hernández, por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).