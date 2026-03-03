Zonas de Honduras que no tendrán luz este miércoles 4 de marzo

En el municipio de Talanga y Valle de Talanga, en el departamento de Francisco Morazán, los apagones se registrarán en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Entre las zonas afectadas figuran las colonias Carias y Rodríguez, colonia Gilberto Rodríguez, Villa Real, El Camalotal, aldea El Estero, Los Izotes, La Venta Nueva, Jalaca, La Venta Vieja, La Laguna, La Cañada, Mata Plátano, Pueblo Nuevo, El Tule, El Agucatal, Agalteca, San Cristóbal, Zingüizapa, Trinidad de Quebrada, El Coyolar, El Encinal, El Guantillo, Ojo de Agua, San Isidro, Valle de Talanga, Río La Puerta, La Unión, San José de la Mora, Río Hondo y Las Flores, entre otras zonas aledañas.