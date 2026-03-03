  1. Inicio
Zonas de Honduras que no tendrán luz este miércoles 4 de marzo

La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este miércoles 4 de marzo del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Santa Bárbara, Comayagua, Francisco Morazán y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el municipio de Talanga y Valle de Talanga, en el departamento de Francisco Morazán, los apagones se registrarán en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Entre las zonas afectadas figuran las colonias Carias y Rodríguez, colonia Gilberto Rodríguez, Villa Real, El Camalotal, aldea El Estero, Los Izotes, La Venta Nueva, Jalaca, La Venta Vieja, La Laguna, La Cañada, Mata Plátano, Pueblo Nuevo, El Tule, El Agucatal, Agalteca, San Cristóbal, Zingüizapa, Trinidad de Quebrada, El Coyolar, El Encinal, El Guantillo, Ojo de Agua, San Isidro, Valle de Talanga, Río La Puerta, La Unión, San José de la Mora, Río Hondo y Las Flores, entre otras zonas aledañas.
Asimismo, en sectores de La Libertad, el servicio será interrumpido de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Las comunidades afectadas incluyen Las Lajas, San Jerónimo, Las Maderas, Fátima, La Cuesta, El Espino, La Laguna, Rancho Grande, Miraflores, Peladeritos, San Luis, Jamalteca, Ojo de Agua, San Rafael, Corralito, Loma Ocotes, Los Alfaros, Los Jardines, El Olvido, aldea La Esperanza, El Tablón, La Soledad, El Plan Grande, San Andrés, Los Anices, Dulce Nombre, Los Alpes, Cabeceras, Terreritos, Palo de Agua, El Mango, El Mal Paso Minas de Oro, Joya de Mulas, San José del Coyolar, El Hielo y Quebrada Amarilla.
En el Distrito Central, los cortes están programados de 3:00 de la tarde a 9:00 de la noche. Entre los sectores afectados destacan la colonia Altamira, barrio Los Jucos, Delikatessen, La Guadalupe, Plantas Tropicales, el Hotel Clarion y los estudios de Radio América. También se verá afectada parte del cerro Juana Laínez, la zona de Serna, el parque de pelota Lempira Reina, El Birichiche, colonia Miramontes, colonia Elvel y Elvel School.
Otras zonas del Distrito Central sin suministro eléctrico durante ese horario incluyen parte de la colonia Alameda, colonia Rubén Darío, colonia Las Minitas, el Hospital Honduras Medical Center Las Lomas, la Embajada de Venezuela, la Embajada de El Salvador, el Instituto Nacional Agrario (INA), así como GrafiCentro Editores, Canal 11, Larach & Cía, edificio Plaza Miramontes, edificio Continental y R-Media, entre otros sectores.
En el municipio de Santa Cruz de Yojoa, los apagones se desarrollarán de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Las comunidades afectadas comprenden Las Marías, Buenos Aires, La Barca, Sosoa, Empacadora Cadeca, Yojoa, Oropéndolas, Las Flores, Achiotal, La Concepción, El Olvido, Las Lomitas, Balín, Empacadora 2000, Montecillos, Payacam, San Isidro, el zoológico Joya Grande, Casitas, Las Delicias, La Victoria, La Ceibita, diversas granjas avícolas de la zona, así como la generadora Hidroyojoa y sectores aledaños.
De igual forma, en Villanueva la interrupción será de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en sectores como La Puerta, Fundidora del Norte, Expocafé, Chamelecón, Sabillón Cruz, San Jorge, Morales I, II y III, Chitepe y Nuevo Chamelecón.
En Puerto Cortés, el corte está previsto de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, afectando los barrios San Isidro (sur), La Curva, Copen, El Centro, Suyapa y Buenos Aires, así como las instalaciones de la OPC.
En El Níspero se incluyen Barrio El Ladino, Barrio El Salto, aldea El Barbasco, caserío El Robledal, La Sabana, aldea Nueva York, talleres y campamentos de la ENEE, embalse El Níspero, Nejapa, El Tontolo, El Paraíso y Santa Cruz. En Arada, las zonas afectadas comprenden El Palmo, La Cuchilla, Maipor, La Mina, El Ocotillo, Sorca, Hierba Buena, Los Laureles, Los Pases, El Ocotal, Tierra Colorada, Buena Vista, Laguna, Candelaria, El Volcán, Caublotal, El Tular, Los Planes, Las Marías, Los Hernández, El Boquerón, Plan de la Tierra, Brisas de Oro y El Dante. Asimismo, en San Vicente Centenario se reportan interrupciones en Loma de la Gata, barrio El Tanque, barrio Godínez y el Parque Central.
Finalmente, en el municipio de Santa Bárbara se verán afectadas comunidades como Agua Blanquita, Macholoa, Ceibita Sur, Tencoa, El Moguete, La Ceibita, Santa Rita de Oriente, La Cuesta, Cerro Grande, Los Bancos, El Aguacatal, El Calvario, La Curva, Los Emilios, El Chaparral, Llano del Conejo, Jilote, Farolito, Puente Carías, Barrio Arriba, Barrio Abajo, Barrio El Centro, Alfonso XIII, Galeras, Los Naranjos, Renovación 88, Bella Vista, La Invasión, Piedras Cargadas, El Escondido, El Ocote, Ojo de Agüita y Los Rodríguez.
