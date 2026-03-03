Entre cenizas y escombros: el estado de reconocido hotel tras el incendio en Roatán

A través de un comunicado, el Hotel Fantasy Island lamentó lo ocurrido y aseguró que compartirá información oficial cuando esté disponible. Mientras tanto, el panorama actual, entre cenizas, estructuras colapsadas y áreas devastadas, refleja el duro golpe para la comunidad de Islas de la Bahía y el sector turístico, a pocos días de la Semana Santa 2026.