Entre cenizas y escombros: el estado de reconocido hotel tras el incendio en Roatán

Entre cenizas y escombros amaneció el Hotel Fantasy Island, en French Harbour, Roatán, tras el devastador incendio registrado la noche del lunes 2 de febrero. Las imágenes posteriores al siniestro muestran la magnitud de los daños en uno de los complejos turísticos más conocidos de Islas de la Bahía.
Rodeadas de restos calcinados y estructuras colapsadas, las instalaciones del hotel quedaron prácticamente destruidas. Desde tomas aéreas se observa la piscina entre escombros, madera quemada y láminas retorcidas.
El incendio comenzó en altas horas de la noche del lunes y se extendió hasta la madrugada del martes. La emergencia generó alarma entre residentes, trabajadores y turistas de la zona insular.
De acuerdo con el informe preliminar, el incendio destruyó áreas vitales del complejo. Se quemaron 36 de las 108 habitaciones, el lobby, tres bares, locales de venta de artesanías, el salón de eventos y los restaurantes, que fueron reducidos a cenizas. No hay heridos ni víctimas mortales.
De acuerdo con los primeros reportes desde el lugar, el posible origen del fuego habría sido el área de la cocina del complejo hotelero. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades competentes.
Al momento del incendio, en el hotel se encontraban unos 60 huéspedes, entre ellos extranjeros, quienes fueron reubicados en hoteles vecinos. Muchos turistas perdieron maletas y pasaportes, ya que la rapidez de las llamas les impidió ingresar a sus habitaciones para rescatar sus pertenencias.
La infraestructura del hotel, construida en su mayoría con madera, facilitó la rápida propagación de las llamas. En cuestión de minutos, el fuego envolvió amplias zonas del complejo antes de que pudiera ser controlado.
El Cuerpo de Bomberos de Honduras trabajó durante varias horas para evitar que el incendio se extendiera a otras áreas cercanas. Las labores se intensificaron hasta lograr controlar la situación casi al amanecer.
A la emergencia también se sumó la Alcaldía Municipal de Roatán, que envió cisternas con agua para abastecer a las unidades de socorro. La magnitud del incendio exigió un suministro constante de agua para contener el avance de las llamas.
A través de un comunicado, el Hotel Fantasy Island lamentó lo ocurrido y aseguró que compartirá información oficial cuando esté disponible. Mientras tanto, el panorama actual, entre cenizas, estructuras colapsadas y áreas devastadas, refleja el duro golpe para la comunidad de Islas de la Bahía y el sector turístico, a pocos días de la Semana Santa 2026.