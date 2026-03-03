Así fue el voraz incendio que consumió hotel en Roatán: imágenes impactantes

“Agradecemos profundamente las muestras de apoyo, solidaridad y oraciones que hemos recibido. Con la ayuda de Dios, el respaldo de nuestra comunidad y el esfuerzo de todos, confiamos en que podremos superar este difícil momento y levantarnos con más fuerza”, expresó el hotel en el comunicado. El hecho representa un duro golpe para la economía local de Islas de la Bahía y para el sector turístico en vísperas de una de las temporadas más importantes del año.