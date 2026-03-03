Así fue el voraz incendio que consumió hotel en Roatán: imágenes impactantes

Una terrible tragedia se registró la noche del lunes 2 de febrero en la comunidad de Roatán, Islas de la Bahía. Un feroz incendio consumió gran parte del Hotel Fantasy Island, ubicado en French Harbour, a pocos días del inicio de la Semana Santa 2026.
Las llamas comenzaron en altas horas de la noche del lunes y se extendieron hasta la madrugada de este martes, cuando los equipos de emergencia continuaban trabajando para sofocar el siniestro. La magnitud del incendio generó alarma entre residentes, trabajadores y turistas de la zona insular.
De acuerdo con los primeros reportes desde el lugar, el posible origen del fuego habría sido el área de la cocina del reconocido complejo hotelero. Testigos relataron momentos de pánico cuando observaron cómo el fuego se expandía rápidamente.
“Escuchamos una explosión, aunque no sabemos qué fue”, dijo un testigo que se encontraba en las cercanías del hotel al momento del incidente. Las autoridades no han confirmado oficialmente la causa del siniestro y se espera una investigación para determinar lo ocurrido.
La infraestructura del complejo, construida en su mayoría con materiales de madera, facilitó la rápida propagación de las llamas. En cuestión de minutos, gran parte de las instalaciones quedaron envueltas en el fuego antes de que pudiera ser controlado.
El Cuerpo de Bomberos de Honduras redobló esfuerzos durante varias horas para evitar que el incendio continuara extendiéndose hacia otras áreas del hotel y zonas aledañas. Las labores se intensificaron hasta lograr controlar las llamas casi al amanecer.
A la emergencia se sumó la Alcaldía Municipal de Roatán, que desplazó cisternas cargadas con agua para abastecer a las unidades de socorro. La magnitud del incendio requirió un flujo constante del vital líquido para contener el avance del fuego.
Hasta el momento, no se ha brindado un informe oficial sobre el total de daños materiales ni sobre posibles personas afectadas. Las autoridades competentes permanecen en el lugar evaluando la situación y realizando las inspecciones correspondientes.
El Hotel Fantasy Island emitió un comunicado dirigido a la comunidad, huéspedes y colaboradores, en el que confirmó que enfrentaba un incendio de gran magnitud. En el mensaje, indicó que las autoridades ya se encontraban atendiendo la emergencia y que compartirán información oficial y verificada cuando esté disponible.
“Agradecemos profundamente las muestras de apoyo, solidaridad y oraciones que hemos recibido. Con la ayuda de Dios, el respaldo de nuestra comunidad y el esfuerzo de todos, confiamos en que podremos superar este difícil momento y levantarnos con más fuerza”, expresó el hotel en el comunicado. El hecho representa un duro golpe para la economía local de Islas de la Bahía y para el sector turístico en vísperas de una de las temporadas más importantes del año.