Maguire recibe duro golpe y es condenado por fuerte motivo: "Traté de huir"

Según la versión que dio Maguire en su momento, él se encontraba de vacaciones junto a su prometida, la hermana de esta y algunos amigos más cuando, al tratar de volver a casa después de estar en un bar, varios hombres empezaron a molestarles, los que les motivó a marcharse de ahí en un minibus que habían alquilado y que conducía un chófer.