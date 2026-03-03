Matan a hombre por presunta deuda de L3,000 en Choloma

San Pedro Sula, Honduras​​​​​

El hecho en el que murió Escobar Morales ocurrió alrededor de las 8:00 pm del lunes en el barrio Guayabal de Choloma, Cortés. De acuerdo con la esposa de la víctima, un hombre con pasamontañas irrumpió en la vivienda y, sin mediar palabra, le disparó en cinco ocasiones cuando estaba acostado en la cama junto a ella y su hijo de apenas dos años.

Don Rigoberto Escobar lamentaba este martes el asesinato de su hijo Osman Javier Escobar Morales (de 35 años), a quien, según su versión, le arrebataron la vida por no poder pagar una deuda de 3,000 lempiras.

Acongojada, contó que él trabajó hace cinco años como conductor de buses de la empresa Caribe y que actualmente ayudaba a subir pasajeros en un punto de transporte. Añadió que apenas tenían cinco meses de residir en la localidad y que procrearon tres hijos.

La muerte de Osman Javier ha causado indignación entre sus familiares. Su padre relató que la desgracia comenzó hace un mes, cuando decidió asociarse con una persona para comprar y revender chalecos reflectantes ante la normativa para motociclistas.

Según su versión, esta persona le entregó 3,000 lempiras a su hijo, pero este no pudo pagarlos porque necesitó el dinero para comprar medicamentos a su madre, quien padece diabetes y se agravó recientemente.

“Esta persona le cobró el dinero a mi hijo. Él le dijo que le hiciera espera porque su mamá estaba enferma, pero no le aguantó. Esperamos que haya justicia”, expresó don Rigoberto Escobar mientras retiraba el cuerpo de la morgue para trasladarlo a su natal La Ceiba, donde será sepultado.

Sobre las investigaciones del hecho, la Policía informó que no tiene pistas del responsable.