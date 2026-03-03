San Pedro Sula urge inversión en infraestructura macro y saneamiento

San Pedro Sula, Honduras

San Pedro Sula enfrenta un rezago en infraestructura, movilidad urbana y saneamiento que amenaza su crecimiento ordenado y su competitividad, advirtieron representantes de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO).

Los experto en construcción y Movilidad Urbana señalaron que la ciudad requiere inversión del Gobierno central y la ejecución del Plan Maestro de Desarrollo Municipal para atender el congestionamiento en los accesos, el déficit de obras viales y la falta de tratamiento de aguas residuales, problemas que limitan su desarrollo como principal polo industrial del país.

César García, presidente regional de la CHICO, afirmó que como capítulo impulsarán los proyectos del Valle de Sula, incluida San Pedro Sula.

Señaló que la ciudad cuenta con infraestructura; sin embargo, advirtió que está quedando desfasada y que es necesario apegarse al Plan Maestro de Desarrollo Municipal, debido a que el entorno urbano está en constante transformación.

“Hace falta mucho por hacer y por ahí vimos al alcalde que ya se presentó en el Congreso Nacional para pedir fondos. Esto es importante. Creo que el gobierno tiene que ayudar, tiene que inyectar fondos a la zona norte para que todo el Valle de Sula crezca y San Pedro Sula específicamente y lo hagamos en orden”, dijo César García, presidente regional de la CHICO.

El ingeniero reiteró que en San Pedro Sula aún falta mucho por hacer y cuestionó que, en pleno 2026, no se haya resuelto ni esté en planes el saneamiento ambiental, al no contar con tratamiento para aguas residuales.

“Seguimos contaminando el río Chamelecón y con ello el mar y los recursos naturales, y ante ese panorama no podemos ser una ciudad competitiva”, aseguró.

Además, lamentó el retraso en lo referente a mitigación: faltan colectores de aguas lluvias; siempre que tenemos una tormenta fuerte aquí nos inundamos.

Añadió que hay obras que no se han atendido y expresó su expectativa de que en la nueva gestión se consigan fondos frescos para invertir de manera organizada y estructurada.

“Como CHICO estamos claros de que la ciudad no saldrá adelante solo con fondos propios, porque la ciudad necesita obras grandes”, manifestó.

“Hay un plan maestro de ordenamiento que lo elaboró un consorcio y debería continuarse; es bien estructurado. Nosotros participamos en esa elaboración como Cámara, gremios y sociedad civil, y ahí está planteada la forma como debe desarrollarse San Pedro Sula en las próximas décadas”, afirmó.

García enfatizó que se necesita trabajar de la mano con el Gobierno central y ejecutar las obras que requiere la ciudad, ya que el problema del tráfico es serio, especialmente en los accesos.

“Tenemos estudios que demuestran que la mayoría de personas que ingresan desde el occidente, el sector de La Lima, El Progreso y la entrada sur generan una carga vehicular enorme; no así quienes entran y salen de Puerto Cortés. Creo que ahí tenemos una mala percepción”, aseguró.

Indicó que son tres polos los que generan mayor carga vehicular, por lo que consideró que no se puede seguir desarrollando el centro de San Pedro Sula sin atender primero los ingresos y salidas de la ciudad, tomando en cuenta que el parque vehicular continuará creciendo.