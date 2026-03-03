San Pedro Sula urge inversión en infraestructura macro y saneamiento

San Pedro Sula enfrenta un rezago en infraestructura, movilidad urbana y saneamiento que amenaza su crecimiento ordenado y su competitividad, advirtieron representantes de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO).
Los experto en construcción y Movilidad Urbana señalaron que la ciudad requiere inversión del Gobierno central y la ejecución del Plan Maestro de Desarrollo Municipal para atender el congestionamiento en los accesos, el déficit de obras viales y la falta de tratamiento de aguas residuales, problemas que limitan su desarrollo como principal polo industrial del país.
César García, presidente regional de la CHICO, afirmó que como capítulo impulsarán los proyectos del Valle de Sula, incluida San Pedro Sula.
Señaló que la ciudad cuenta con infraestructura; sin embargo, advirtió que está quedando desfasada y que es necesario apegarse al Plan Maestro de Desarrollo Municipal, debido a que el entorno urbano está en constante transformación.
“Hace falta mucho por hacer y por ahí vimos al alcalde que ya se presentó en el Congreso Nacional para pedir fondos. Esto es importante. Creo que el gobierno tiene que ayudar, tiene que inyectar fondos a la zona norte para que todo el Valle de Sula crezca y San Pedro Sula específicamente y lo hagamos en orden”, dijo César García, presidente regional de la CHICO.
El ingeniero reiteró que en San Pedro Sula aún falta mucho por hacer y cuestionó que, en pleno 2026, no se haya resuelto ni esté en planes el saneamiento ambiental, al no contar con tratamiento para aguas residuales.
“Seguimos contaminando el río Chamelecón y con ello el mar y los recursos naturales, y ante ese panorama no podemos ser una ciudad competitiva”, aseguró.
Además, lamentó el retraso en lo referente a mitigación: faltan colectores de aguas lluvias; siempre que tenemos una tormenta fuerte aquí nos inundamos.
Añadió que hay obras que no se han atendido y expresó su expectativa de que en la nueva gestión se consigan fondos frescos para invertir de manera organizada y estructurada.
“Como CHICO estamos claros de que la ciudad no saldrá adelante solo con fondos propios, porque la ciudad necesita obras grandes”, manifestó.
“Hay un plan maestro de ordenamiento que lo elaboró un consorcio y debería continuarse; es bien estructurado. Nosotros participamos en esa elaboración como Cámara, gremios y sociedad civil, y ahí está planteada la forma como debe desarrollarse San Pedro Sula en las próximas décadas”, afirmó.
García enfatizó que se necesita trabajar de la mano con el Gobierno central y ejecutar las obras que requiere la ciudad, ya que el problema del tráfico es serio, especialmente en los accesos.
“Tenemos estudios que demuestran que la mayoría de personas que ingresan desde el occidente, el sector de La Lima, El Progreso y la entrada sur generan una carga vehicular enorme; no así quienes entran y salen de Puerto Cortés. Creo que ahí tenemos una mala percepción”, aseguró.
Indicó que son tres polos los que generan mayor carga vehicular, por lo que consideró que no se puede seguir desarrollando el centro de San Pedro Sula sin atender primero los ingresos y salidas de la ciudad, tomando en cuenta que el parque vehicular continuará creciendo.
Las nuevas autoridades analizan
Por su parte, Arnaldo Martínez, presidente nacional de la CHICO, señaló que el principal problema en San Pedro Sula es el tráfico en las entradas y salidas.
“El tráfico vehicular está afectando en diferentes horas, incluso en horas no pico”, dijo.
Consideró difícil ejecutar soluciones únicamente con fondos municipales, por lo que planteó buscar una modalidad combinada con la empresa privada.
“Necesitamos descongestionar la ciudad de San Pedro Sula y mejorar su movilidad urbana”, expresó.
Al igual que otros expertos en ingeniería, Martínez sostuvo que no se puede descuidar la planificación y que esta debe revisarse y actualizarse cada año.
“Es uno de los temas que queremos hablar con el alcalde para ver cómo está desarrollando todas esas actividades de planeamiento en cuanto a aguas residuales, agua potable y toda la infraestructura que requiere la ciudad”, añadió.
A juicio de Martínez, la planificación y el trabajo con personal técnico de alto nivel son claves para sacar adelante la ciudad.
Hay un desfase evidente
Por su parte, Martín Mayorquín, ingeniero civil y especialista en movilidad urbana, indicó que la infraestructura de la ciudad comenzó a desarrollarse con mayor impulso en la década de 1990, cuando existía un plan maestro de desarrollo urbano que databa de 1976.
Explicó que posteriormente se continuó fortaleciendo la infraestructura; sin embargo, en los últimos 20 años ese proceso se ha debilitado.
“Por la pujanza de la ciudad y por todo lo que demanda casi obligatoriamente, la ciudad cuenta con cierta infraestructura que puede manejar industria, servicios y eventos”, dijo.
No obstante, señaló que San Pedro Sula, con una población de más de un millón de habitantes y como centro de desarrollo económico e industrial del país, requiere otro tipo de servicios para crecer al ritmo que demanda su dinámica. En ese sentido, la infraestructura pendiente es amplia.
El ingeniero subrayó que cuando se habla de infraestructura no se debe pensar únicamente en carreteras o pasos a desnivel, sino en lo que requiere una ciudad ordenada.
“Para eso tenemos un plan maestro de desarrollo municipal y, bajo ese contexto, sería muy importante que los líderes de esta región, tanto a nivel empresarial como municipal, puedan esquematizar un programa de trabajo estratégico y planificado”, afirmó.
Recordó que el plan maestro de desarrollo urbano contempla varios componentes y que, en materia de infraestructura, incluye movilidad urbana, sistema sanitario, aguas lluvias, educación y salud.
“Desde el punto de vista de la vialidad y movilidad urbana, tenemos un desfase considerable: hace 12 años se identificaron 48 obras urgentes y prioritarias; apenas se construyeron 24 y el resto están pendientes”, indicó.
Añadió que actualmente se requieren unas 22 obras de ese remanente identificado en 2013, además de nuevas necesidades derivadas del crecimiento de la ciudad en los últimos 12 años, lo que implica una fuerte inversión y voluntad política.
Finalmente, recordó que el saneamiento ambiental continúa siendo un problema por la falta de un plan integral de alcantarillado sanitario que incluya plantas de tratamiento.