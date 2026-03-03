  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid

La tristeza azulgrana, el futbolista del Barcelona señalado en la eliminación de Copa del Rey y festejo del Atlético de Madrid.

Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
1 de 40

En imágenes la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que el Barcelona ganó 3-0 al Atlético de Madrid, pero no le ajustó y quedó fuera de la final por un global de 3-4.

 FOTOS: EFE y redes sociales
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
2 de 40

El Camp Nou dio un espectacular recibimiento al Barcelona en la vuelta contra el Atlético de Madrid. 45.399 aficionados ingresaron al estadio.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
3 de 40

El 11 titular del Barcelona posando antes del inicio del partido frente al Atlético de Madrid.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
4 de 40

Estos fueron los 11 jugadores que mandó al campo el Atlético de Madrid para enfrentar al Barcelona.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
5 de 40

Rosalía, la mediática cantante catalana, no quiso perderse el partidazo entre Barcelona y Atlético de las semifinales de vuelta de la Copa del Rey. La intérprete de Motomami es una declarada seguidora del equipo azulgrana y se hizo presente en el Camp Nou.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
6 de 40

A Rosalía se la vio en el palco poco antes de iniciarse el encuentro junto a otra chica y con gafas de sol, quizá para pasar desapercibida. Sin embargo, las cámaras de televisión captaron su presencia y la cantante se lo pasó a lo grande.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
7 de 40

A los 11 minutos se lesionó Jules Koundé. Tras una recuperación en la banda derecha, el lateral francés se echó al césped doliéndose del gemelo derecho con un semblante serio.

Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
8 de 40

Hansi Flick ordenó de inmediato el cambio y metió a Alejandro Balde al terreno de juego en lugar de Jules Koundé.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
9 de 40

Marc Bernal marcó el primer gol del partido para el Barcelona contra el Atlético de Madrid.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
10 de 40

Marc Bernal celebrando su gol que despertó la ilusión del Barcelona con el 1-0 ante Atlético de Madrid.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
11 de 40

Lamine Yamal dio la asistencia del 1-0 y celebró el gol de Marc Bernal.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
12 de 40

Pedri cayó en el área por falta de Marc Pubill y el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea pitó penal a favor del Barcelona.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
13 de 40

El portero del Atlético, Juan Musso (i), y el centrocampista Koke protestan al árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea por el penal pitado a favor del Barcelona.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
14 de 40

Raphinha marcando de penal el 2-0 del Barcelona contra el Atlético de Madrid. El brasileño engañó al portero Juan Musso.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
15 de 40

La celebración de Raphinha tras anotar el penal para el 2-0 del Barcelona contra el Atlético de Madrid.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
16 de 40

Diego Pablo Simeone viviendo con intensidad el partido de vuelta de la Copa del Rey.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
17 de 40

Los jugadores del Atlético de Madrid se lamentan tras una ocasión fallada frente al arco del Barcelona.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
18 de 40

Alejandro Balde, quehabía entrado por Jules Koundé, también se lesionó y se fue del campo entre lágrimas. Entró Ronald Araújo en su lugar.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
19 de 40

Lamine Yamal consolando a Alejandro Balde luego de la lesión del lateral.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
20 de 40

Pedri paró su propio campo. Así fue la conversación entre Hansi Flick y el mediocampista culé.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
21 de 40

Marc Bernal anotó su doblete y el gol del 3-0 del Barcelona contra el Atlético de Madrid.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
22 de 40

El Barcelona se puso a un gol de la remontada contra Atlético. Así gritó Ronald Araújo el gol del 3-0 de Bernal.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
23 de 40

Los jugadores del Atlético pidieron fuera de juego en el gol de Bernal, pero no había por muy poco.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
24 de 40

Lamine Yamal se queja de una falta y pidió penal en el segundo tiempo.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
25 de 40

Los jugadores del Barcelona acabaron muy tristes y hundidos en el césped tras el final del partido.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
26 de 40

La tristeza de Joao Cancelo en el suelo luego de la eliminación del Barcelona en semifinales de la Copa del Rey.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
27 de 40

El 'Cholo' Simeone se desató tras el pitazo final celebrando el pase del Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
28 de 40

El entrenador argentino festejando con euforia la clasificación del Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
29 de 40

Diego Pablo 'Cholo' Simeone tuvo un buen gesto y se acercó a consolar a Raphinha, quien quedó sentado en el suelo tras la eliminación del Barcelona.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
30 de 40

Koke, capitán del Atlético de Madrid, también consoló a Raphinha tras el final del partido.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
31 de 40

El 'dardo' del Barcelona ¿para Real Madrid? "Nadie se va de su asiento. El Spotify Camp Nou ovaciona al equipo", escribió el club culé, una referencia que puede ir con mensaje para los merengues ya que aficionados se fueron del Bernabéu antes del final del partido ante el Getafe.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
32 de 40

Ferran Torres fue uno de los grandes señalados en la afición del Barcelona por su pésimo juego en el duelo de vuelta ante Atlético de Madrid.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
33 de 40

Los jugadores del Atlético de Madrid celebrando la clasificación a la final de la Copa del Rey.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
34 de 40

Raphinha era el más afectado por la eliminación del Barcelona. Joan García le ayudó a levantarse.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
35 de 40

Ronald Araújo, triste por la eliminación del Barcelona en semifinales de la Copa del Rey.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
36 de 40

Juan Musso, Antoine Griezmann y Koke festejando la clasificación a la final de la Copa del Rey ante la tristeza de Lamine Yamal.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
37 de 40

Hansi Flick consolando a Lamine Yamal luego de la eliminación del Barcelona.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
38 de 40

Pedri acabó hundido en el suelo del Camp Nou tras el final del partido.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
39 de 40

La felicidad de Antoine Griezmann tras el final del partido en el Camp Nou.
Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid
40 de 40

Diego Simeone y Hansi Flick se saludaron tras el final del partido.
Cargar más fotos