Barcelona llora eliminación en Copa del Rey, gesto de Simeone y dardo al Real Madrid

En imágenes la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que el Barcelona ganó 3-0 al Atlético de Madrid, pero no le ajustó y quedó fuera de la final por un global de 3-4.
El Camp Nou dio un espectacular recibimiento al Barcelona en la vuelta contra el Atlético de Madrid. 45.399 aficionados ingresaron al estadio.
El 11 titular del Barcelona posando antes del inicio del partido frente al Atlético de Madrid.
Estos fueron los 11 jugadores que mandó al campo el Atlético de Madrid para enfrentar al Barcelona.
Rosalía, la mediática cantante catalana, no quiso perderse el partidazo entre Barcelona y Atlético de las semifinales de vuelta de la Copa del Rey. La intérprete de Motomami es una declarada seguidora del equipo azulgrana y se hizo presente en el Camp Nou.
A Rosalía se la vio en el palco poco antes de iniciarse el encuentro junto a otra chica y con gafas de sol, quizá para pasar desapercibida. Sin embargo, las cámaras de televisión captaron su presencia y la cantante se lo pasó a lo grande.
A los 11 minutos se lesionó Jules Koundé. Tras una recuperación en la banda derecha, el lateral francés se echó al césped doliéndose del gemelo derecho con un semblante serio.
Hansi Flick ordenó de inmediato el cambio y metió a Alejandro Balde al terreno de juego en lugar de Jules Koundé.
Marc Bernal marcó el primer gol del partido para el Barcelona contra el Atlético de Madrid.
Marc Bernal celebrando su gol que despertó la ilusión del Barcelona con el 1-0 ante Atlético de Madrid.
Lamine Yamal dio la asistencia del 1-0 y celebró el gol de Marc Bernal.
Pedri cayó en el área por falta de Marc Pubill y el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea pitó penal a favor del Barcelona.
El portero del Atlético, Juan Musso (i), y el centrocampista Koke protestan al árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea por el penal pitado a favor del Barcelona.
Raphinha marcando de penal el 2-0 del Barcelona contra el Atlético de Madrid. El brasileño engañó al portero Juan Musso.
La celebración de Raphinha tras anotar el penal para el 2-0 del Barcelona contra el Atlético de Madrid.
Diego Pablo Simeone viviendo con intensidad el partido de vuelta de la Copa del Rey.
Los jugadores del Atlético de Madrid se lamentan tras una ocasión fallada frente al arco del Barcelona.
Alejandro Balde, quehabía entrado por Jules Koundé, también se lesionó y se fue del campo entre lágrimas. Entró Ronald Araújo en su lugar.
Lamine Yamal consolando a Alejandro Balde luego de la lesión del lateral.
Pedri paró su propio campo. Así fue la conversación entre Hansi Flick y el mediocampista culé.
Marc Bernal anotó su doblete y el gol del 3-0 del Barcelona contra el Atlético de Madrid.
El Barcelona se puso a un gol de la remontada contra Atlético. Así gritó Ronald Araújo el gol del 3-0 de Bernal.
Los jugadores del Atlético pidieron fuera de juego en el gol de Bernal, pero no había por muy poco.
Lamine Yamal se queja de una falta y pidió penal en el segundo tiempo.
Los jugadores del Barcelona acabaron muy tristes y hundidos en el césped tras el final del partido.
La tristeza de Joao Cancelo en el suelo luego de la eliminación del Barcelona en semifinales de la Copa del Rey.
El 'Cholo' Simeone se desató tras el pitazo final celebrando el pase del Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey.
El entrenador argentino festejando con euforia la clasificación del Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey.
Diego Pablo 'Cholo' Simeone tuvo un buen gesto y se acercó a consolar a Raphinha, quien quedó sentado en el suelo tras la eliminación del Barcelona.
Koke, capitán del Atlético de Madrid, también consoló a Raphinha tras el final del partido.
El 'dardo' del Barcelona ¿para Real Madrid? "Nadie se va de su asiento. El Spotify Camp Nou ovaciona al equipo", escribió el club culé, una referencia que puede ir con mensaje para los merengues ya que aficionados se fueron del Bernabéu antes del final del partido ante el Getafe.
Ferran Torres fue uno de los grandes señalados en la afición del Barcelona por su pésimo juego en el duelo de vuelta ante Atlético de Madrid.
Los jugadores del Atlético de Madrid celebrando la clasificación a la final de la Copa del Rey.
Raphinha era el más afectado por la eliminación del Barcelona. Joan García le ayudó a levantarse.
Ronald Araújo, triste por la eliminación del Barcelona en semifinales de la Copa del Rey.
Juan Musso, Antoine Griezmann y Koke festejando la clasificación a la final de la Copa del Rey ante la tristeza de Lamine Yamal.
Hansi Flick consolando a Lamine Yamal luego de la eliminación del Barcelona.
Pedri acabó hundido en el suelo del Camp Nou tras el final del partido.
La felicidad de Antoine Griezmann tras el final del partido en el Camp Nou.
Diego Simeone y Hansi Flick se saludaron tras el final del partido.