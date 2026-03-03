Capturan a dos menores tras amenazar con arma de juguete a una persona en SPS

San Pedro Sula, Honduras

De acuerdo con el informe policial , los agentes observaron a tres personas movilizándose en una motocicleta, por lo que procedieron a requerirlas para su identificación y realizar un registro personal.

Dos menores de edad, de 16 y 17 años, fueron detenidos en las últimas horas en el barrio Medina de San Pedro Sula, tras ser señalados de trasladar a un ciudadano en contra de su voluntad a bordo de una motocicleta.

Durante la inspección, los funcionarios encontraron en poder de los sospechosos un arma tipo pistola de plástico color negro, la cual habría sido utilizada para amenazar a la víctima, quien manifestó que estaba siendo privada de su libertad.

Las investigaciones preliminares indican que los menores, originarios y residentes del barrio Medina, serían presuntos miembros activos de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

Según las primeras indagaciones, uno de los aprehendidos habría declarado que la supuesta privación ilegal de la libertad se originó tras una mala transacción relacionada con la venta de drogas.

Asimismo, se conoció que se desconoce el destino al que trasladaban al ciudadano; sin embargo, el propio detenido habría señalado que la intención era quitarle la vida, extremo que continúa bajo investigación por las autoridades competentes.

Como evidencia constitutiva del delito, a los menores se les decomisó la pistola de plástico tipo balines y una motocicleta marca Yamaha, color rojo, en la que se conducían al momento del requerimiento.

Tras la aprehensión, ambos fueron trasladados al Centro Integrado de Trabajo Interinstitucional (CEIN) de la Primera Estación Policial y posteriormente remitidos ante la Fiscalía de Turno del Ministerio Público, entidad que dará seguimiento al proceso investigativo y legal correspondiente.