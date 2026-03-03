¡Se cayó Facebook! Este martes se reportan fallas a nivel mundial

California

Los problemas principales detectados incluyen: Dificultad para publicar: Errores al intentar subir estados, fotos o videos.Carga lenta: El feed de noticias no se actualiza correctamente.

Este 3 de marzo, usuarios de diversas regiones han reportado interrupciones en el servicio de Facebook.

¿Qué hacer? Se recomienda no intentar desinstalar la app de inmediato, ya que se trata de un problema en los servidores de Meta. Por ahora, la solución es esperar a que el equipo técnico restablezca la estabilidad del sistema.

Adem[as, sesiones cerradas: Algunos usuarios reportan que la aplicación los expulsa inesperadamente.

Si sospechas que han vulnerado tu seguridad, actúa rápido siguiendo estos pasos oficiales de Meta actualizados a marzo de 2026:

1. Reporta el hackeo de inmediato Si aún tienes acceso parcial o te han expulsado, ve directamente al portal de recuperación: Enlace oficial: facebook.com/hacked.Recomendación clave: Utiliza un dispositivo (celular o PC) y una red Wi-Fi que hayas usado anteriormente para iniciar sesión. Facebook reconoce tus equipos habituales, lo que facilita la verificación de identidad.

2. Recupera si cambiaron tu correo Si el hacker cambió la dirección de correo asociada, revisa la bandeja de entrada de tu correo antiguo:Busca un mensaje de Facebook con el asunto "Se cambió el correo electrónico".Ese mensaje incluye un enlace especial para revertir el cambio y asegurar tu cuenta de inmediato.

3. Verifica tu identidad con documentos Si no puedes acceder por los métodos comunes, Facebook te permitirá subir una foto de un documento de identificación oficial (DNI, pasaporte o licencia). El documento debe mostrar claramente tu nombre y fecha de nacimiento.Meta ha implementado recientemente herramientas de IA para acelerar este proceso de revisión.

4. Medidas de seguridad post-recuperaciónUna vez recuperado el acceso, haz una limpieza profunda.

Cierra sesiones activas: Ve a Configuración > Centro de cuentas > Seguridad > Inicios de sesión y cierra todas las que no reconozcas.Elimina métodos de pago: Si tenías tarjetas vinculadas, bórralas temporalmente para evitar cargos no autorizados.

Activa la autenticación en dos pasos (2FA): Usa una app como Google Authenticator en lugar de solo SMS para mayor seguridad.