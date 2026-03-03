Unos 51 puntos de control garantizarán seguridad en Semana Santa 2026

San Pedro Sula, Honduras

Honduras se prepara para una masiva movilización durante la Semana Santa 2026. 51 puntos de control se instalarán en la zona noroccidental para garantizar seguridad, asistencia y prevención a más de un millón y medio de personas, entre ciudadanos locales y visitantes de Guatemala, El Salvador y otras regiones.

Las autoridades de CONAPREMM coordinadas por Copeco reforzarán operativos en carreteras, playas, centros turísticos y sitios religiosos, con inspecciones en negocios y centros recreativos, buscando reducir accidentes y proteger a la población durante la Semana Mayor.

Unos 51 puntos de control se instalarán en la zona noroccidental de Honduras para atender a todos los ciudadanos que se desplacen durante la Semana Santa 2026 en el Noroccidente.

La Semana Santa inicia el domingo 29 de marzo y finaliza el domingo 4 de abril de 2026 y desde ya se preparan actividades religiosas, de entretenimiento y visitas masivas a las playas.

El plan expuesto en la regional igual que nivel nacional contempla acciones preventivas, asistencia prehospitalaria, monitoreo permanente y respuesta inmediata ante cualquier emergencia que pueda poner en riesgo la vida de la población.

Las autoridades señalaron que se reforzarán los operativos en carreteras, playas, centros turísticos y sitios religiosos, con el objetivo de reducir accidentes de tránsito, incidentes acuáticos y otras situaciones de riesgo propias de la temporada.

Asimismo, durante la reunión se abordaron temas vinculados a la planificación estratégica y la coordinación interinstitucional, con el fin de fortalecer el trabajo conjunto entre las entidades de primera respuesta y optimizar los recursos humanos, logísticos y técnicos disponibles.

La Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (CONAPREMM), integrada por más de 27 instituciones y liderada por COPECO.

Se dejó claro que el objetivo principal es garantizar la seguridad, el orden público y la protección de los ciudadanos durante la Semana Mayor.