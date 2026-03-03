Inversiones por $4,000 millones paralizadas por retrasos en licencias ambientales

El ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Juan Carlos Ramos, sostuvo una reunión con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, con el objetivo de acelerar los procesos de licenciamiento ambiental y dar trámite a inversiones paralizadas en el país.
El funcionario explicó que su visita responde a una instrucción directa del presidente de la República, Nasry Asfura, orientada a evitar que proyectos de inversión continúen detenidos y a generar condiciones que dinamicen la economía nacional.
Durante el encuentro, representantes del sector privado expresaron su preocupación por el retraso en la emisión de licencias ambientales, situación que mantiene millonarias inversiones detenidas, especialmente en la zona norte.
Ramos reconoció que existen proyectos paralizados desde 2022 por falta de licenciamiento, lo que ha implicado costos financieros para los empresarios y menor generación de empleo.
De acuerdo con lo expuesto en la reunión, solo en este sector se estiman alrededor de 4,000 millones de dólares en inversiones estancadas, sin incluir otras regiones del país.
“Nosotros debemos tener generación de empleo, inversión en el país para que el circulante pueda dinamizar nuestra economía”, expresó Juan Carlos Ramos, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.
Medidas para agilizar trámites
SERNA informó que implementa cambios internos en direcciones técnicas y legales, así como la ampliación de jornadas laborales, con el fin de reducir el rezago acumulado en la Secretaría General y en la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA).
El compromiso, según las autoridades, es eliminar trabas innecesarias y trabajar de forma coordinada con el sector empresarial para garantizar que los proyectos avancen en cumplimiento de la normativa ambiental, pero sin retrasos injustificados.
Por su parte, Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, destacó la apertura al diálogo y subrayó que la agilización de los trámites es clave para reactivar inversiones en la zona norte.
“El apertura del señor ministro es sumamente importante para las inversiones. Ese es el camino para destrabar el atraso en las licencias ambientales”, afirmó Karim Qubain, presidente de la CCIC.
Qubain anunció que ambas instituciones trabajan en un convenio de cooperación que permitirá habilitar espacios físicos y jornadas de capacitación para facilitar los procesos ambientales y fortalecer la coordinación entre SERNA y el sector privado.
La agilización del licenciamiento ambiental, señalaron, representa un paso estratégico para mejorar el clima de inversión, reducir costos financieros y promover la generación de empleo formal en sectores productivos clave.