Inversiones por $4,000 millones paralizadas por retrasos en licencias ambientales

San Pedro Sula, Honduras

El ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Juan Carlos Ramos, sostuvo una reunión con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Karim Qubain, con el objetivo de acelerar los procesos de licenciamiento ambiental y dar trámite a inversiones paralizadas en el país.

El funcionario explicó que su visita responde a una instrucción directa del presidente de la República, Nasry Asfura, orientada a evitar que proyectos de inversión continúen detenidos y a generar condiciones que dinamicen la economía nacional.

Durante el encuentro, representantes del sector privado expresaron su preocupación por el retraso en la emisión de licencias ambientales, situación que mantiene millonarias inversiones detenidas, especialmente en la zona norte.

Ramos reconoció que existen proyectos paralizados desde 2022 por falta de licenciamiento, lo que ha implicado costos financieros para los empresarios y menor generación de empleo.

De acuerdo con lo expuesto en la reunión, solo en este sector se estiman alrededor de 4,000 millones de dólares en inversiones estancadas, sin incluir otras regiones del país.

“Nosotros debemos tener generación de empleo, inversión en el país para que el circulante pueda dinamizar nuestra economía”, expresó Juan Carlos Ramos, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.