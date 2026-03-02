San Pedro Sula enfrenta repunte de tos ferina con apenas 6% de la meta de vacunación

San Pedro Sula, Honduras.

La cobertura de vacunación en San Pedro Sula se encuentra por debajo de lo proyectado para los primeros meses de 2026, en medio del aumento de casos de tos ferina, enfermedad inmunoprevenible que ya ha cobrado la vida de dos niños en el municipio.

Así lo informó el doctor Wilmer Euceda, jefe de Redes Integradas de Salud de la Región Sanitaria Metropolitana, quien indicó que hasta la fecha se ha alcanzado un 6% de cobertura, pero que el mínimo previsto para los primeros dos meses del año debía rondar el 8%.

Aunque la diferencia parece reducida en términos porcentuales, en cifras reales implica que alrededor de 200 niños no han sido vacunados en comparación con la meta establecida.

“Estamos hablando de unos 800 niños vacunados, cuando deberíamos andar cerca de los 1,000 a esta fecha”, explicó el funcionario a un medio televisivo, al detallar que el rezago equivale a un 2%.

Esa brecha cobra relevancia en un contexto en el que enfermedades prevenibles por vacuna, como la tos ferina, muestran un repunte sostenido, principalmente en la zona noroccidental del país.

Este lunes, la Secretaría de Salud también dio a conocer que en lo que va del año ya se han confirmado 55 casos de tos ferina a nivel nacional, lo que representa un incremento de cerca del 50% en comparación con el mismo periodo del año anterior.