San Pedro Sula enfrenta repunte de tos ferina con apenas 6% de la meta de vacunación

La cobertura de vacunación en San Pedro Sula se encuentra por debajo de lo proyectado para los primeros meses de 2026, en medio del aumento de casos de tos ferina, enfermedad inmunoprevenible que ya ha cobrado la vida de dos niños en el municipio.
Así lo informó el doctor Wilmer Euceda, jefe de Redes Integradas de Salud de la Región Sanitaria Metropolitana, quien indicó que hasta la fecha se ha alcanzado un 6% de cobertura, pero que el mínimo previsto para los primeros dos meses del año debía rondar el 8%.
Aunque la diferencia parece reducida en términos porcentuales, en cifras reales implica que alrededor de 200 niños no han sido vacunados en comparación con la meta establecida.
“Estamos hablando de unos 800 niños vacunados, cuando deberíamos andar cerca de los 1,000 a esta fecha”, explicó el funcionario a un medio televisivo, al detallar que el rezago equivale a un 2%.
Esa brecha cobra relevancia en un contexto en el que enfermedades prevenibles por vacuna, como la tos ferina, muestran un repunte sostenido, principalmente en la zona noroccidental del país.
Este lunes, la Secretaría de Salud también dio a conocer que en lo que va del año ya se han confirmado 55 casos de tos ferina a nivel nacional, lo que representa un incremento de cerca del 50% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
La Secretaría confirmó que cuatro recién nacidos han fallecido por complicaciones de la tos ferina, tres de ellos menores de un mes y uno de tres meses de edad. Dos de ellos de San Pedro Sula, según datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud.
Cabe recordar que la Capital Industrial ya suma 18 casos de tos ferina, mientras que en el resto del departamento se contabilizan cinco contagios confirmados, la mayoría en menores de dos meses, un grupo especialmente vulnerable debido a que aún no cuenta con el esquema completo de inmunización.
Euceda detalló que la vacuna contra la tos ferina se aplica a los dos, cuatro y seis meses de edad. Esto significa que los menores de seis meses dependen en gran medida de los anticuerpos que reciben de la madre, por lo que es de vital importancia que las embarazadas se apliquen la vacuna TDAP a partir de la semana 27 de gestación.
Ante este panorama, la Región Metropolitana junto a Médicos Sin Fronteras, han reforzado las estrategias de vacunación en barrios y colonias, especialmente en sectores como Cofradía y Rivera Hernández, donde las brigadas han intensificado las jornadas casa a casa para captar a los menores pendientes de inmunización.
Además de las brigadas, Euceda compartió que están trabajando en el levantamiento de una encuesta con la que buscan conocer las razones por las que algunos padres no están vacunando a sus hijos. Esto para determinar si las barreras obedecen a falta de información, temor a reacciones, dificultades de acceso o problemas de horario.
Los resultados servirán para ajustar las estrategias de cara a la campaña nacional de vacunación, prevista para mayo. La meta es diseñar intervenciones más focalizadas que permitan recuperar la cobertura perdida y cerrar la brecha en el menor tiempo posible.
Acerca de los síntomas, especialistas señalan que esta suele iniciar similares a un resfriado, pero puede evolucionar rápidamente hacia episodios de tos intensa y persistente, acompañados de dificultad para respirar e incluso vómitos.
Entre los signos de alarma figuran el decaimiento, la falta de apetito y accesos de tos tan fuertes que pueden provocar que el niño se torne morado. Ante cualquiera de estos síntomas, los médicos recomiendan acudir de inmediato al centro de salud más cercano.