Tomás Zambrano dice que Marlon Ochoa seguirá en el cargo hasta que el Congreso decida

El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, aseguró que el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, continuará en el cargo y que cualquier decisión sobre su permanencia dependerá directamente del Legislativo.
"Va a seguir en el cargo hasta que el Congreso Nacional lo determine", explicó Zambrano.
El titular del Poder Legislativo se refirió en esos términos en una reunión que se llevó a cabo en Nacaome, Valle el domingo 1 de marzo.
"El Congreso tiene la atribución de poder aplicar juicio político y yo lo tengo que decir acá. Marlon Ochoa abusó de su cargo, violó la Constitución, violó la ley, atentó contra el proceso democrático, boicoteó la elección, quiso llevar a perpetuarse en el poder a Libre, boicoteo todo el proceso interno y él tiene todas las condiciones porque violó la Constitución para que se le aplique un juicio político", aseguró Zambrano.
Destacó que "va haber justicia apegada a la Constitución y la ley".
"Si yo fuera Marlon Ochoa, pues mejor que él renunciara antes que se le pueda aplicar un juicio político", detalló el presidente del Congreso Nacional.
"Yo creo que lo que le podemos recomendar a Marlon después de escuchar ese tipo de comentarios es que renuncie", concluyó el presidente del Legislativo.