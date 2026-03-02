Incluyen a Luis Redondo y Carlos Zelaya en lista de testigos del caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.

Los acusados por el fraude de más de seis millones de lempiras en el caso Sedesol son: Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez, Luis Manuel Fernández, Jennifer Nazareth Martínez, Mirza Nohelia Sánchez, José Manuel Cerrato, Reiniery Fabrizzio Lazzaroni, Eliud Reiniery Aguilar, Eleny Kassandra Galeas, Ilsy Valeska Baquedano e Iris Paola Pérez Moreno.

Silva detalló que al ente acusador del Estado se le aprobaron 2 7 pruebas documentales , cinco testigos, seis pericias y una evidencia. En el caso de las defensas, se aceptaron 33 pruebas documentales y cuatro testigos.

De ese total, 39 corresponden al Ministerio Público y 37 a los nueve equipos de defensa técnica.

El juez de letras designado admitió un total de 76 medios de prueba en la etapa procesal que comenzó este martes 2 de marzo en el caso “Chequesol” , según informó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial.

Entre los testigos propuestos por una de las defensas figuran el exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, y el expresidente del Poder Legislativo, Luis Redondo Guifarro. Ambos forman parte del grupo de cuatro declarantes que fueron admitidos por el órgano jurisdiccional.

“El juez decidió admitir un total de 39 medios de prueba al ente acusador del Estado, 27 medios de prueba documentales, cinco testigos, seis pericias y una evidencia”, indicó Carlos Silva.

El portavoz explicó que el juez recordó a las partes lo establecido en el artículo 294, párrafo tercero, del Código Procesal Penal, el cual señala que la parte que propone un medio probatorio debe encargarse de su presentación.

En ese sentido, indicó que el equipo legal que ofreció como testigos a los exdiputados deberá garantizar su comparecencia ante el tribunal, ya que no corresponde al Ministerio Público localizarlos ni presentarlos en la sede judicial.

“Sobre estos dos últimos testigos es la parte procesal que debe hacerse cargo de la prueba que presenta, en este caso los equipos de defensa deben garantizar que ellos se trasladen a esta sede de justicia. El equipo de defensa tendrá que establecer la comunicación permanente”, puntualizó Silva.

Silva precisó que no se dará una fecha específica para las declaraciones hasta que la defensa informe cuándo podrá presentar a sus testigos, conforme al desarrollo de la agenda procesal.

El funcionario también aclaró que la evacuación de pruebas seguirá el orden establecido en la normativa penal vigente. En primera instancia, se desarrollará la presentación de los medios probatorios del Ministerio Público.

Una vez concluida esa fase, el tribunal iniciará la evacuación de las pruebas ofrecidas por las defensas, siguiendo el orden numérico de los nueve equipos técnicos acreditados en el proceso.