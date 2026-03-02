Tomás Zambrano sugiere juicio político contra Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.

“Marlon Ochoa abusó de su cargo, violó la Constitución, violó la ley, atentó contra el proceso democrático. Él tiene todas las condiciones para que se le aplique un juicio político, habrá justicia. Si yo fuera Marlon Ochoa, renunciara antes de que se le pueda aplicar un juicio político”, manifestó Zambrano.

En declaraciones públicas, Zambrano afirmó que el representante del partido Libertad y Refundación (Libre) en el CNE “abusó de su cargo” y atentó contra el proceso democrático del país.

Tomás Zambrano , presidente del Congreso Nacional, aseguró que Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), incurrió en violaciones a la Constitución y la ley durante el proceso electoral de 2025, por lo que, a su criterio, existen condiciones para someterlo a un juicio político.

El titular del Poder Legislativo sostuvo que el exministro de Finanzas cometió una serie de irregularidades en el marco de las elecciones de 2025 y lo acusó de intentar favorecer políticamente a su partido.

Según Zambrano, Ochoa “boicoteó la elección, quiso llevar a perpetuarse en el poder a Libre y tiene todas las causas y condiciones para que se le aplique un juicio político”.

No obstante, señaló que el consejero continuará en su cargo hasta que el Congreso Nacional determine lo contrario, ya que es ese poder del Estado el que tiene la atribución constitucional de aplicar juicios políticos.

“Va a seguir en el cargo hasta que el Congreso lo determine porque el Congreso tiene la atribución de aplicar juicios políticos y yo lo que tengo que decir es que Marlon Ochoa abusó de su cargo”, expresó.

Zambrano reiteró que, a su juicio, lo más conveniente para Ochoa sería presentar su renuncia antes de que el Legislativo inicie un proceso en su contra.

“Va a haber justicia apegado a la Constitución y la ley. Si yo fuera Marlon Ochoa, mejor renunciaría antes que se le aplique juicio político. Lo que le podemos recomendar a Marlon Ochoa es que renuncie”, agregó.

El pasado 28 de febrero, Marlon Ochoa declaró que continuará en el cargo, aun cuando su labor incomode a distintos sectores, en referencia a las críticas que ha recibido.

Para que proceda un juicio político en el Congreso Nacional se requiere mayoría calificada, es decir, al menos 86 votos de los diputados, conforme al procedimiento establecido en la normativa vigente.