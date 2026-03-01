Productores de Dulce Nombre reciben formación técnica en café

Santa Rosa de Copán

Con el objetivo de fortalecer el principal motor económico del occidente del país, la organización Asociación Nacional del Café (Anacafé), bajo la dirección de su presidente departamental, Leonel Moreno, inició una serie de jornadas de capacitación dirigidas a pequeños y medianos productores de café en el departamento de Copán. Las actividades, desarrolladas en conjunto con el Gobierno de la República, se concentran actualmente en el municipio de Dulce Nombre, Copán donde los productores reciben formación técnica especializada en labores de siembra y corte del grano. Estas prácticas son fundamentales para garantizar la calidad del café y optimizar los rendimientos por manzana.

El café de Copán es uno de los más reconocidos de Honduras por su calidad y perfil aromático, cultivado principalmente en zonas montañosas con altitudes que favorecen una maduración lenta del grano. Esta región cafetalera se distingue por producir cafés suaves, con notas dulces y achocolatadas, acidez equilibrada y cuerpo medio, características que lo han posicionado en mercados internacionales especializados. La tradición cafetalera copaneca combina prácticas heredadas por generaciones con procesos modernos de beneficio, lo que ha permitido consolidar una reputación de excelencia entre compradores y catadores.

Infraestructura y voluntad local

Leonel Moreno, presidente departamental de Anacafé, destacó la importancia de la sinergia entre las organizaciones gremiales y los gobiernos locales. Resaltó especialmente la gestión de Óscar Contreras, alcalde de Dulce Nombre, quien ha priorizado el mejoramiento de los tramos carreteros en las zonas productoras. "La infraestructura vial es clave para que el productor pueda sacar su cosecha sin contratiempos. Reconocemos la buena voluntad de los alcaldes que, como el señor Contreras, entienden que el café es el sustento de miles de familias en esta región", señaló Moreno.

6.1 millones de sacos de café, exportó Honduras en 2025, los cuales generaron más de 2,100 millones de dólares en divisas, según datos del Instituto Hondureño del Café (Ihcafe).