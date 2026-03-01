Unah alerta que millonaria deuda estatal pone en riesgo transporte y alimentos gratuitos

Tegucigalpa, Honduras.

El rector de la Unah, Odir Fernández, confirmó que actualmente el Estado mantiene una deuda superior a 500 millones de lempiras con la institución.

El atraso en las transferencias estatales amenaza la continuidad de programas sociales clave como el transporte gratuito y la alimentación estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ( Unah ).

"La deuda es de 519 millones, iniciamos el año con 719 millones; sin embargo, la semana pasada nos cumplieron 200 millones correspondientes al año pasado", explicó Fernández.

No obstante, subrayó que, al no aprobarse aún el presupuesto general de la república, la universidad no ha recibido las transferencias correspondientes a 2026, por lo que los compromisos financieros continúan acumulándose.

Uno de los programas en riesgo es el transporte estudiantil gratuito, que moviliza diariamente a más de 20,000 jóvenes a nivel nacional. Fernández señaló que, aunque el servicio continúa operando con normalidad, los proveedores exigen el pago de las deudas pendientes.

La situación también afecta el programa de alimentación universitaria, que tiene identificados a otros 20,000 beneficiarios. "Hoy, los proveedores nos están exigiendo el pago del servicio del transporte, en las construcciones y en alimentos", lamentó.