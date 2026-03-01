  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel

La remontada de Marathón ante Olimpia en imágenes: el héroe inesperado del Clásico y la polémica que decidió el partido.

Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
1 de 36

Las imágenes del Clásico nacional que le ganó el Marathón, con remontada incluida, al Olimpia (1-2) por la novena jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

 FOTOS: Neptalí Romero y Mauricio Ayala
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
2 de 36

Las barras de Marathón y Olimpia animaron a sus equipos desde el inicio del partido en el estadio Yankel Rosenthal.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
3 de 36

Este fue el 11 titular de Marathón que remontó el Clásico contra el Olimpia. ¡Jonathan Rougier, titular en el Clásico!
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
4 de 36

Los 11 titular del Olimpia que mandó a la cancha Eduardo Espinel. David Flores haciendo dupla con Jorge Benguché en el ataque.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
5 de 36

Pablo Lavallén volvió al banquillo de Marathón tras cumplir el castigo de cuatro partidos.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
6 de 36

Samuel Elvir realizando una barrida para robarle el balón a José Mario Pinto.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
7 de 36

Alexy Vega y un cabezazo ante la defensa del Olimpia que tuvo problemas para frenarlo.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
8 de 36

David Flores abrió el marcador en el Clásico en el Yankel con un cabezazo y lo gritó a todo pulmón.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
9 de 36

La felicidad del joven delantero del Olimpia tras marcar su primer gol en un Clásico contra el Marathón.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
10 de 36

Los jugadores del Olimpia festejando el gol de David Flores para el 0-1 contra el Marathón.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
11 de 36

David Flores mostrando el escudo del Olimpia tras su gol en el Clásico nacional ante Marathón.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
12 de 36

El árbitro Saíd Martínez sonríe ante las explicaciones que daba al jugador Samuel Elvir.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
13 de 36

Samuel Elvir no estaba muy contento con las explicaciones de Saíd Martínez.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
14 de 36

Agustín Mulet, mediocampista argentino del Olimpia, en el suelo tras sufrir una falta en un lance del primer tiempo.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
15 de 36

Francisco 'Chelito' Martínez le ayuda con un detalle en su camiseta a Carlos 'Chuy' Pérez.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
16 de 36

La bella edecán Ana Bautista robó muchas miradas en el Yankel durante el Clásico Marathón vs Olimpia.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
17 de 36

Una linda aficionada olimpista llegando al estadio Yankel Rosenthal para ver el partido.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
18 de 36

Emanuel Hernández cayó al suelo y se llevó un golpe involuntario en la cabeza por parte de Carlos Pérez.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
19 de 36

Saíd Martínez pitó falta a favor del Olimpia pese a los reclamos de los jugadores de Marathón, mientras Emanuel Hernández quedó tendido en el suelo por el golpe.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
20 de 36

¿Qué pasó aquí? Isaac Castillo se encaró con David Flores en un lance del primer tiempo, mientras sus compañeros trataban de separarlos.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
21 de 36

Jonathan Rougier fue una de las figuras de Marathón en el Clásico. Se lució con varias tapadas de mérito para salvar al equipo verdolaga ante Olimpia.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
22 de 36

El 'Chelito' Martínez conduciendo el balón ante la marca de Agustín Mulet.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
23 de 36

El argentino Nicolás Messiniti le ganó en el salto a Emanuel Hernández y Carlos 'Mango' Sánchez para marcar de cabeza el gol del empate del Marathón ante Olimpia.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
24 de 36

Nicolás Messiniti le dio el empate al Marathón ante el Olimpia y así lo celebró el goleador argentino en el Yankel.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
25 de 36

Nicolás Messiniti llegó a cuatro goles en este Torneo Clausura 2026.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
26 de 36

Edrick Menjívar charlando a toda risa con Michaell Chirinos antes del gol de la remontada del Marathón.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
27 de 36

Henry Figueroa marcando de cabeza el gol de la remontada del Marathón ante la mirada de Edrick Menjívar.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
28 de 36

El reclamo de Edrick Menjívar a sus defensas tras el gol de Henry Figueroa. ¡Otra derrota del Olimpia!
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
29 de 36

Henry FIgueroa salió corriendo junto a Rubilio Castillo a celebrar su gol que condenó al Olimpia en el Yankel.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
30 de 36

La euforia de Henry Figueroa tras su gol para la remontada del Marathón contra el Olimpia.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
31 de 36

La polémica se hizo presente en el gol de Henry Figueroa. El defensa de Marathón está levemente adelantado al momento del pase de Carlos Pérez para luego marcar de cabeza ante Edrick Menjívar.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
32 de 36

El fuera de juego de Henry FIgueroa al momento del pase de Carlos Pérez. Olimpia pidió posición adelantada.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
33 de 36

El enfado de Román Rubilio Castillo con Edwin Rodríguez en los últimos minutos del partido. Edrick Menjívar se metió en el medio para evitar la pelea.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
34 de 36

Jonathan Rougier y Román Rubilio Castillo celebrando el triunfo con un miembro del staff técnico de Marathón.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
35 de 36

El defensa panameño Javier Rivera festeja con un niño el triunfo de Marathón ante Olimpia.
Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel
36 de 36

El héroe inesperado del Clásico nacional: Henry Figueroa fue la figura con su gol para el triunfo de Marathón ante Olimpia.
Cargar más fotos