Polémica en triunfo de Marathón, Olimpia lo sufre, bronca de Rubilio y festejo en el Yankel

Las imágenes del Clásico nacional que le ganó el Marathón, con remontada incluida, al Olimpia (1-2) por la novena jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Las barras de Marathón y Olimpia animaron a sus equipos desde el inicio del partido en el estadio Yankel Rosenthal.
Este fue el 11 titular de Marathón que remontó el Clásico contra el Olimpia. ¡Jonathan Rougier, titular en el Clásico!
Los 11 titular del Olimpia que mandó a la cancha Eduardo Espinel. David Flores haciendo dupla con Jorge Benguché en el ataque.
Pablo Lavallén volvió al banquillo de Marathón tras cumplir el castigo de cuatro partidos.
Samuel Elvir realizando una barrida para robarle el balón a José Mario Pinto.
Alexy Vega y un cabezazo ante la defensa del Olimpia que tuvo problemas para frenarlo.
David Flores abrió el marcador en el Clásico en el Yankel con un cabezazo y lo gritó a todo pulmón.
La felicidad del joven delantero del Olimpia tras marcar su primer gol en un Clásico contra el Marathón.
Los jugadores del Olimpia festejando el gol de David Flores para el 0-1 contra el Marathón.
David Flores mostrando el escudo del Olimpia tras su gol en el Clásico nacional ante Marathón.
El árbitro Saíd Martínez sonríe ante las explicaciones que daba al jugador Samuel Elvir.
Samuel Elvir no estaba muy contento con las explicaciones de Saíd Martínez.
Agustín Mulet, mediocampista argentino del Olimpia, en el suelo tras sufrir una falta en un lance del primer tiempo.
Francisco 'Chelito' Martínez le ayuda con un detalle en su camiseta a Carlos 'Chuy' Pérez.
La bella edecán Ana Bautista robó muchas miradas en el Yankel durante el Clásico Marathón vs Olimpia.
Una linda aficionada olimpista llegando al estadio Yankel Rosenthal para ver el partido.
Emanuel Hernández cayó al suelo y se llevó un golpe involuntario en la cabeza por parte de Carlos Pérez.
Saíd Martínez pitó falta a favor del Olimpia pese a los reclamos de los jugadores de Marathón, mientras Emanuel Hernández quedó tendido en el suelo por el golpe.
¿Qué pasó aquí? Isaac Castillo se encaró con David Flores en un lance del primer tiempo, mientras sus compañeros trataban de separarlos.
Jonathan Rougier fue una de las figuras de Marathón en el Clásico. Se lució con varias tapadas de mérito para salvar al equipo verdolaga ante Olimpia.
El 'Chelito' Martínez conduciendo el balón ante la marca de Agustín Mulet.
El argentino Nicolás Messiniti le ganó en el salto a Emanuel Hernández y Carlos 'Mango' Sánchez para marcar de cabeza el gol del empate del Marathón ante Olimpia.
Nicolás Messiniti le dio el empate al Marathón ante el Olimpia y así lo celebró el goleador argentino en el Yankel.
Nicolás Messiniti llegó a cuatro goles en este Torneo Clausura 2026.
Edrick Menjívar charlando a toda risa con Michaell Chirinos antes del gol de la remontada del Marathón.
Henry Figueroa marcando de cabeza el gol de la remontada del Marathón ante la mirada de Edrick Menjívar.
El reclamo de Edrick Menjívar a sus defensas tras el gol de Henry Figueroa. ¡Otra derrota del Olimpia!
Henry FIgueroa salió corriendo junto a Rubilio Castillo a celebrar su gol que condenó al Olimpia en el Yankel.
La euforia de Henry Figueroa tras su gol para la remontada del Marathón contra el Olimpia.
La polémica se hizo presente en el gol de Henry Figueroa. El defensa de Marathón está levemente adelantado al momento del pase de Carlos Pérez para luego marcar de cabeza ante Edrick Menjívar.
El fuera de juego de Henry FIgueroa al momento del pase de Carlos Pérez. Olimpia pidió posición adelantada.
El enfado de Román Rubilio Castillo con Edwin Rodríguez en los últimos minutos del partido. Edrick Menjívar se metió en el medio para evitar la pelea.
Jonathan Rougier y Román Rubilio Castillo celebrando el triunfo con un miembro del staff técnico de Marathón.
El defensa panameño Javier Rivera festeja con un niño el triunfo de Marathón ante Olimpia.
El héroe inesperado del Clásico nacional: Henry Figueroa fue la figura con su gol para el triunfo de Marathón ante Olimpia.