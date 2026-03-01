Esposa de futbolista y argentina enamoran: las bellezas en el Marathón-Olimpia

Te mostramos las mejores imágenes de las chicas que enamoraron en el clásico entre Marathón y Olimpia en San Pedro Sula.
La ciudad industrial nuevamente recibió un clásico y las lindas chicas no se perdieron de la fiesta deportiva.
Las aficionadas también aprovecharon para tomarse fotografías con la bella periodista Tanya Rodríguez.
Esta linda chica llegó muy bien acompañada al Yankel Rosenthal para disfrutar del clásico.
La presencia femenina engalanó en la previa del electrizante choque en San Pedro Sula.
Un lindo ambiente se vivió desde las graderías del Yankel a minutos del inicio del partido.
Mucha presencia femenina en las graderías del recinto capitalino para disfrutar de un nuevo clásico.
Las pequeñas de la casa bien identificadas con los colores del Olimpia.
Y ellas disfrutando de un momento agradable en el Estadio Yankel Rosenthal.
Ellos posaron para las cámaras de Diario LA PRENSA presentes en el clásico entre Marathón vs Olimpia.
¡Hermosos! Así disfrutaron los aficionados del Olimpia en la previa del clásico.
¡ARGENTINA ENAMORA! Ella fue una de las que robó suspiros antes del pitido inicial en San Pedro Sula.
Ella es la hermosa argentina que está ganando simpatía entre los aficionados verdolagas.
La hermosa sudamericana llegó y de inmediato comenzó a robarse las miradas. Es familiar del cuerpo técnico de Marathón y llegó acompañada de la bella esposa de jugador de Marathón.
Ella es Ana Emilia, la bella pareja del guardameta Jonathan Rougier, que no se perdió el clásico disputado en San Pedro Sula.
¿Apoyará a Marathón o al Olimpia? Hermosa aficionada se instaló en el sector preferencial del estadio Yankel Rosenthal
Sin duda, fue una de las que acaparó las miradas y enamoró a muchos de los presentes en el recinto sampedrano.
Así fue captada por las cámaras de LA PRENSA. ¡Derroche de bellezas en San Pedro Sula!
Las lindas aficionadas del Olimpia disfrutaron de buenos momentos antes del inicio del partido.
Así se presume. Preciosa hincha del Olimpia muy sonriente para el lente de OPSA en el estadio Yankel Rosenthal.