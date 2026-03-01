Muere en pleno partido de Liga y causa conmoción en España: se conoce el motivo de la tragedia

Triste noticia en el fútbol español tras confirmarse su muerte en pleno partido. El juego quedó suspendido, se revela el motivo del fallecimiento y LaLiga se pronunció al respecto.
El partido entre Sporting de Gijón y Leganés, de la jornada 28 de la Liga Española de Segunda División, se ha suspendido oficialmente este domingo, al tener que atender una emergencia médica en las gradas de El Molinón.
El partido se detuvo a los tres minutos de haber comenzado por una emergencia médica en el graderío sur del estadio, en uno de los vomitorios de acceso.
"Se está atendiendo una emergencia médica en la grada. Rogamos mantengan la calma. El partido se mantiene momentáneamente. Permanezcan en sus asientos. Muchas gracias por su colaboración", expresa el club Sporting de Gijón en el videomarcador de El Molinón.
Un aficionado local se desvaneció, requiriendo de asistencia médica de urgencia, pero lamentablemente terminó falleciendo en pleno estadio.
En el minuto 4 de juego, los jugadores del Leganés avisaron al árbitro Daniel Palencia Caballero de que uno de los aficionados presentes en la grada requería asistencia médica.
El árbitro detuvo el encuentro y los servicios de emergencia actuaron. Sin embargo, el partido no se reanudó y los dos equipos enfilaron el túnel de vestuarios.
Los futbolistas se retiraron a vestuarios tras un cuarto de hora sobre el césped a la espera de instrucciones por parte del árbitro, Daniel Palencia Caballero.
Tras más de media hora desde que se detuvo el encuentro, finalmente se anunció por megafonía la suspensión definitiva del mismo, que quedará aplazado a una nueva fecha.
El aficionado, un hombre de 82 años y abonado del club durante 40, falleció tras ser atendido durante más de media hora por los servicios médicos de emergencia, informaron fuentes oficiales.
El hombre, que responde a las siglas C. R. G., había acudido al encuentro con su nieto, que también necesitó asistencia médica al sufrir un ataque de ansiedad por lo acontecido.
Poco después, el Sporting confirmó la peor noticia. "Lamentamos el fallecimiento de C. R. G., de 82 años de edad, en el inicio del partido de esta tarde en El Molinón", empieza el comunicado del club asturiano.
"Abonado del club desde hace 40 años. Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos", añadió el club Sporting de Gijón.
"Suspendido el Real Sporting vs. CD Leganés por una emergencia médica en El Molinón-Enrique Castro 'Quini'. La fecha y hora para la reanudación del encuentro serán anunciados próximamente", anunció LaLiga a través de redes sociales.
LaLiga se sumó a las muestras de condolencia a los familiares y amigos del aficionado fallecido hoy en El Molinó durante el partido Real Sporting vs CD Leganés que ha sido suspendido. "Se une al dolor del Real Sporting y de sus aficionados. Descanse en paz".
La Liga Española ya confirmó la fecha de la reanudación del partido entre Sporting de Gijón y Leganés tras la muerte del aficionado local en El Molinón.
El partido entre Sporting de Gijón y Leganés se jugará el lunes a partir de las 20.00 horas locales.