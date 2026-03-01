¿Quién era Deisy Fuentes, la reina de belleza asesinada en carnavalito de Nacaome?

Fotos en vida de Deisy Lizeth Fuentes, la joven de 18 años que fue asesinada en Nacaome, Valle la madrugada de este sábado.
Originaria del barrio La Ceiba, la muerte de esta jovencita tiene consternado a todo el municipio de Nacaome, que sigue incrédulo ante su violenta muerte.
Deisy se dio a conocer por su carisma en el 2023 cuando se presentó con 15 años a la feria patronal de Nacaome.
En ese tiempo, Deisy estudiaba en el Centro Básico Marco Aurelio Soto de Nacaome, Valle.
Deisy quedó como Princesa del Turismo. Siempre fue de la favoritas del fúblico para alzarse con la corona.
La FERINAC, es una feria que incluso hace gira de medios para promocionarse a nivel nacional.
Ella misma publicó en sus redes sociales, una foto junto al locutor y presentado Allan Paul, quien por cierto acaba de anunciar su salida del medio en el que ha trabajado los últimos años.
¿Cuándo mataron a Deisy Fuentes? El crimen de Deisy ocurrió en la madrugada del sábado 28 de febrero de 2026. Deysi fue atacada a disparos mientras se encontraba disfrutando de un "carnavalito" en el barrio El Jardín, Nacaome.
Según informes preliminares, sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones en plena celebración pública.
La Policía Nacional de Honduras ha iniciado las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen. Hasta el momento, el caso se maneja bajo un fuerte hermetismo.
Los restos mortales de Deisy fueron enterrados la mañana de este domingo 1 de marzo.
Conforme pasan las horas, se siguen publicando más fotografías de la jovencita, como esta en los desfiles del 2024.
A este cuando en el 2024 quedó en 3el segundo lugar de un evento de canto. Ella representaba a su institución.
En un video que se ha hecho viral ha quedado evidenciado que era buena cantando.