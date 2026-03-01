Así acribillaron al expolicía que era tiktoker y vendía celulares en La Ceiba

Manuel Grijalva Romero era conocido en La Ceiba no solo por su pasado como expolicía, sino también por su activa presencia en redes sociales. En TikTok realizaba transmisiones en vivo y participaba en populares “batallas”, donde interactuaba con cientos de seguidores.
Quienes lo conocieron lo describen como un hombre simpático y amable. Su carisma lo convirtió en una figura reconocida en La Ceiba.
Además de permanecer activo en TikTok, era un emprendedor dedicado. Administraba un negocio de venta y reparación de celulares en La Ceiba, donde él mismo participaba en los videos promocionales.
Su tienda se hizo conocida por la diversidad de teléfonos en venta y por el servicio técnico que ofrecía. En sus publicaciones mostraba equipos, promociones y reparaciones, fortaleciendo su marca personal.
Manuel era originario de Olanchito y había construido su vida en el litoral atlántico. Alternaba su faceta digital con el trabajo constante en su negocio.
Antes de dedicarse por completo a sus proyectos personales, estuvo asignado a la Unidad Departamental de Prevención #1 (UDEP-1), con sede en La Ceiba. También se desempeñó como agente de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Al momento de su muerte, ya no formaba parte de la institución policial y se encontraba en condición de retiro. Su vida transcurría entre su negocio y la actividad en redes sociales.
La noche del sábado 28 de febrero, su historia se vio abruptamente interrumpida. Un ataque armado cobró la vida de dos expolicías en la aldea Corozal, entre ellos la de Manuel Grijalva Romero.
La otra víctima fue identificada como Andrés Issaí Tercero Fernández, de 33 años. Ambos se encontraban departiendo en el patio de una vivienda cuando fueron sorprendidos por un desconocido.
Según informes preliminares, el atacante llegó a bordo de una motocicleta. Se aproximó por la espalda de las víctimas y abrió fuego en repetidas ocasiones antes de huir.
El doble crimen generó consternación entre conocidos y seguidores del creador de contenido. Sus videos comenzaron a circular nuevamente en redes tras conocerse la noticia.
Hasta el momento, la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) no han establecido un móvil claro del asesinato. Los cuerpos quedaron en la escena mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.