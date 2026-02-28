Problema sacude a la FIFA: Selección no iría al Mundial 2026 tras conflicto con EUA

Tensión previo al Mundial 2026. La Copa está a unos meses de dar inicio, sin embargo, previo a su inicio se viven conflictos con dos de sus integrantes.
Y es que este viernes, el presidente Donald Trump ordenó un bombardeo en Irán, lo que ha encendido las alarmas de cara al comienzo de la justa mundialista que se disputará en Estados Unidos.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, declaró que el régimen iraní "tuvo la oportunidad" de llegar a un acuerdo nuclear, pero "se negó" y ahora "está sufriendo las consecuencias".
Por su parte, Donald Trump anunció hace unas horas la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, por bombardeos de EE.UU. e Israel y llamó al pueblo iraní a "recuperar" su país tras décadas de régimen de los ayatolás.
También avanzó que los bombardeos sobre el país persa continuarán toda la semana. El origen del conflicto entre Estados Unidos e Irán no es un solo evento, sino una cadena de tensiones acumuladas durante más de 70 años y este día los gringos al mando de Trump atacó al país asiático, poniendo tenso el ambiente.
El ataque con misiles ha dejado turbulencia en ambos países y en Irán ahora dudan de acudir al Mundial, de hecho, así lo dejó entrever el presidente de la Federación, Mehdi Taj.
"Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial", expuso Taj tras los conflictos de este día.
Sin embargo, dejó: "Pero los jefes del deporte son los que deben decidir sobre eso".
Estados Unidos invadió Irán en un ataque inesperado y entendiendo que los iraníes viajarían a Norteamérica, las dudas sobre su presencia ya empezaron a resonar.
Cabe recordar que Irán quedó clasificado con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto; FIFA evalúa qué hacer por los ataques recibidos; los asiáticos tenían como sedes Los Ángeles y Seattle.
Irán suspendió su liga en un tramo importante del campeonato con miras al torneo Mundial. Todavía no hay decisión final.
La selección de Irán fue la sexta nación clasificada al Mundial de United 2026 por la Confederación asiática.
De hecho, para el sorteo celebrado en diciembre, la Federación de Irán reprochó a la embajada de Estados Unidos de negarle el visado a algunos de sus miembros, algo que comenzó a poner tenso el ambiente.
Irán y USA tienen muchas opciones de cruzarse en el primer partido del K.O. (1/16 de final) si ambas quedan segundas de sus respectivos grupos.
Irán debe jugar sus tres partidos en territorio estadounidense: contra Nueva Zelanda el día 15 de junio en Los Ángeles; contra Bélgica el 21 en la misma ciudad; y, por último, el 26 contra Egipto en Seattle.
La FIFA deberá de tomar acciones de inmediato después de lo que dijo el presidente de la Federación de Irán respecto al tema de su posible renuncia al Mundial.
La Selección de Irán participará en su séptima Copa del Mundo y se ha vuelto una habitual en este tipo de torneos tanto así que desde 1998 solamente se perdió Corea/Japón 2002 y Sudáfrica 2010.
Gianni Infantino y todo su comité se reunirán en las próximas horas para tomar acciones respecto al tema.
El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá comienza el próximo jueves 11 de junio.