Bota de Oro 2026: colombiano marcó doblete y Kane responde con otro; revés a Mbappé

La pelea por la Bota de Oro 2025-2026 se mantiene intensa. Este fin de semana marcaron varios goleadores y hay movimientos en la lista.
El prestigioso galardón se entrega al máximo goleador entre todos los torneos del Viejo Continente. Así va la tabla de goleadores.
17. Ibrahim Diabate (Alavés) -- No jugó en esta fecha ante el Levante de la Liga Española este fin de semana y se queda con 27 puntos.
16. Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08 de Eliteserien) -- Su equipo juega este domingo ante el Viking. Ha anotado 18 goles y la valoración de la Liga de Noruega es de 1.5, por lo que se queda con 27 puntos.
15. August Priske (Djurgårdens IF / Birmingham City) -- El danés fichó por un nuevo equipo, pero se mantiene en la lista con sus 18 goles y con la misma puntuación de 27.
14. Ayase Ueda (Feyenoord) -- El japonés también 18 goles, 27 puntos. Su equipo juega este domingo ante Twente en la Eredivisie.
13. Paul Onoachu (Trabzonspor) -- Anotó en el triunfo de su equipo ante el Karagumruk de Turquía. Lleva 18 goles (x1,5): 27 puntos.
12. Antoine Semenyo ( Bournemouth / Manchester City): Anotó el gol del triunfo del City ante el Leds City y alcanzó los 14 goles (x2): 28 puntos.
11. Lautaro Martínez (Inter) -- No ha tenido minutos y se quedó con 14 goles (x2), por lo que tiene 28 puntos.
10. Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo) -- Marcó en el empate de su club en esta fecha ante Lens y llegó a los 14 goles (x2): 28 puntos.
9. Mason Grenwood (Marsella) -- Su equipo juega este domingo en el Clásico de Francia ante Lyon. Actualmente lleva 14 goles (x2): 28 puntos.
8. Darko Lemajic (FC RFS): Su equipo juega hasta el 06 de marzo ante el Ogre United de Letonia. Lleva 28 goles (x1): 28 puntos.
7. Vangelis Pavlidis (Benfica): Se enfrenta este lunes 2 de marzo ante Gil Vicente y puede aumentar su cuota. Lleva acumulado 20 goles (x1,5): 30 puntos
6. Vedat Muriqi (Mallorca) -- Junto con su equipo cayeron ante Real Sociedad (0-1), por lo que se fue en blanco en esta fecha. Tiene 16 goles (x1): 32 puntos.
5. Luís Suárez (Sporting Portugal): El colombiano se destapó con un doblete en la victoria (3-0) de su equipo sobre Estoril. Alcanzó los 22 goles (x1,5): 33 puntos.
4. Igor Thiago (Brentford) -- Marcó un gol en la victoria 4-3 del Brentford sobre Burnley en la Premier League. Llegó a 18 goles (x2): 36 puntos.
3. Erling Haaland (Manchester City) -- No jugó este sábado por molestias en la victoria 0-1 sobre Leeds United. El noruego se queda con 22 goles (x2): 44 puntos.
2. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- Todo apunta a que no jugará este lunes ante Getafe por lesión. Se mantiene en la pelea con 23 goles (x2): 46 puntos. El frances sufre nuevo revés al distanciarse del líder.
1. Harry Kane (Bayern de Múnich) -- El delantero inglés también marcó un doblete en la victoria (3-2) del Bayern frente Borussia Dortmund y se distancia en la cima por la Bota de Oro 2025-2026. Alcanzó los 30 goles (x2): 60 puntos.
Así marcha la pelea por la Bota de Oro 2025-2026. Kane lidera y Mbappé se queda atrás en la pelea por la cima.
DESTACADO // Lamine Yamal anotó este sábado triplete ante Villarreal y se mete en la lista con sus 13 goles (x2), alcanzando los 26 puntos.