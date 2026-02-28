Así fue la captura de los dos sospechosos del secuestro de abuelita de 92 años en Olanchito

Mientras tanto, los presuntos responsables intentaron huir del sector para evadir la acción de la justicia. Sin embargo, mediante trabajos de vigilancia, seguimiento y recopilación de información, los agentes lograron ubicarlos y proceder con su captura. Las autoridades identificaron a uno de los capturados como Selvin Antonio Soto, de 31 años, conocido con el alias “Bito”, quien laboraba como guardia de seguridad.