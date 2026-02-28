Así fue la captura de los dos sospechosos del secuestro de abuelita de 92 años en Olanchito

Tras intensas labores de inteligencia y seguimiento, equipos especializados de la Unidad Nacional Antisecuestros lograron la captura de dos hombres señalados como presuntos responsables del secuestro de una adulta mayor de 92 años en el municipio de Olanchito, Yoro.
La acción policial se desarrolló luego de que familiares interpusieran la denuncia por la privación de libertad de la víctima, hecho ocurrido en el sector de Solares, Valle Arriba. De inmediato, las autoridades activaron protocolos de búsqueda y desplegaron operativos en distintos puntos estratégicos del departamento.
Según el informe preliminar, la presión ejercida por los cuerpos de seguridad obligó a los sospechosos a abandonar a la víctima en una zona cercana al lugar donde había sido raptada. Posteriormente, intentaron movilizarse hacia otro sector para evadir la justicia.
Mediante trabajos de vigilancia y rastreo, los agentes lograron ubicar a los presuntos implicados y proceder con su detención en flagrancia. Durante el operativo se reforzó la seguridad en la zona para evitar cualquier intento de fuga.
Las autoridades indicaron que los capturados serán puestos a la orden del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente por el delito de secuestro agravado y otros ilícitos que resulten de la investigación.
El rapto ocurrió cuando sujetos armados irrumpieron en la vivienda de la adulta mayor y la sacaron por la fuerza, según relataron familiares. Horas después, los captores habrían realizado exigencias económicas a cambio de su liberación, situación que encendió las alarmas en la comunidad.
Fue el hijo de la víctima, un hombre de 60 años, quien acudió a interponer la denuncia ante la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), activando de inmediato los protocolos de búsqueda y localización.
Desde ese momento, equipos de la DPI y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) se desplazaron hacia Valle Arriba, donde ejecutaron operativos de rastreo en zonas montañosas, caminos rurales y sectores aledaños. A estas acciones se sumaron vecinos de la comunidad, quienes colaboraron activamente en la búsqueda.
De acuerdo con el informe policial, la presión ejercida por las autoridades obligó a los sospechosos a abandonar a la víctima en una quebrada cercana al lugar donde fue privada de libertad.
Doña Martina fue localizada con vida, aunque presentaba signos de deshidratación producto del tiempo que permaneció retenida. De inmediato fue trasladada a un centro asistencial para su evaluación médica, donde se confirmó que se encuentra estable.
Mientras tanto, los presuntos responsables intentaron huir del sector para evadir la acción de la justicia. Sin embargo, mediante trabajos de vigilancia, seguimiento y recopilación de información, los agentes lograron ubicarlos y proceder con su captura. Las autoridades identificaron a uno de los capturados como Selvin Antonio Soto, de 31 años, conocido con el alias “Bito”, quien laboraba como guardia de seguridad.
El segundo detenido responde al nombre de Selvin Yamir Vallecillo Santos, de 32 años, alias “El Mexicano”, quien se desempeñaba como jornalero y también habría tenido funciones de vigilancia y custodia de la adulta mayor mientras se realizaban las exigencias económicas a sus familiares.