Dennis Galván, ligado al crimen de Valeria Alvarado, rompe en llanto en los juzgados

Ella desapareció el domingo 15 de febrero, cuando varios individuos la interceptaron y se la llevaron por la fuerza cuando intentaba abordar su vehículo después de pasear a su perro en la colonia Fraternidad de El Progreso. Su cuerpo fue hallado en estado de putrefacción y con las manos atadas en unas cañeras del municipio de San Manuel, la noche del domingo 22 de febrero.