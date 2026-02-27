  1. Inicio
Dennis Galván, ligado al crimen de Valeria Alvarado, rompe en llanto en los juzgados

Dennis Galván compareció este día a su audiencia inicial en otro caso que se le sigue por delitos como secuestro y robo. La Policía también lo vincula al asesinato de Valeria Alvarado Borjas.

Dennis Alexander Galván Canales (de 29 años) es uno de los dos detenidos y sindicados por la Policía como responsable de privar de su libertad a la estudiante de Medicina Valeria Alvarado Borjas (de 20 años), desaparecida el 15 de febrero pasado y hallada muerta seis días después en San Manuel, Cortés.

 FOTO: LA PRENSA
Galván Canales llegó la mañana de este viernes 27 de febrero a los juzgados de San Pedro Sula, para comparecer ante un juez en una segunda causa que se le sigue por los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir en perjuicio de cinco testigos protegidos, hechos ocurridos en Siguatepeque en 2025.

 FOTO: LA PRENSA
En su comparecencia a la audiencia inicial de este día en la causa por los delitos cometidos en Siguatepeque, Galván llegó esposado de pies y manos. A la entrada de los juzgados, lo esperaba su madre quien se le acercó y abrazó fuerte. Galván empezó a llorar.
De acuerdo con las autoridades, el acusado, además de participar supuestamente en el crimen de Valeria Alvarado, tenía tres órdenes de captura por los delitos que habría cometido en Siguatepeque, donde habría secuestrado a varias mujeres para obligarlas a que le transfirieran el dinero de sus cuentas bancarias.
El acusado llegó al Palacio Judicial a las 9:40 am, mientras que la audiencia inicial comenzó al rededor de las 9:50 am. Con su rostro desencajado, el imputado ingresó a la sala donde lo esperaba su defensa y los Fiscales para presentar las pruebas de las acusaciones por los casos de Siguatepeque.
Previo a entrar a la sala, su madre y su abuela lo veía desde la puerta. Fue en ese momento que Galván llevó sus manos a su rostro y siguió llorando. Su progenitora, mientras tanto, lo observaba compasiva.
Alexander Galván Canales fue detenido el domingo 22 de febrero, mismo día en el las autoridades policiales localizaron el cuerpo de la joven Valeria Alvarado en unas cañeras del municipio de San Manuel.

Según reportó la Policía, fue mediante una persecución por parte de agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) que se logró la ubicación del acusado quien se conducía en una camioneta. La persecusion terminó con el volcamiento del vehículo del sospechoso.
Además de Dennis Galván, la Policía también detuvo por el crimen de Valeria Alvarado a Ariel Alexander Boquín Chávez de 27 años (camisa roja). Por el hecho ambos enfrenta los delitos de femicidio agravado, privación ilegal de la libertad agravada, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de armas de fuego de uso permitido.
Valeria Jolett Alvarado Borjas cursaba su primer año de la carrera de Medicina en una universidad. Era originaria y residente del municipio de El Progreso, Yoro. Además, era hija de un conocido empleado de la Gerencia de Infraestructura de la comuna progreseña.
Ella desapareció el domingo 15 de febrero, cuando varios individuos la interceptaron y se la llevaron por la fuerza cuando intentaba abordar su vehículo después de pasear a su perro en la colonia Fraternidad de El Progreso. Su cuerpo fue hallado en estado de putrefacción y con las manos atadas en unas cañeras del municipio de San Manuel, la noche del domingo 22 de febrero.
Entre el llanto, dolor y la consternación, familiares, amigos y compañeros de universidad le dieron el último adiós el lunes 23 de febrero en un cementerio de El Progreso, salida al municipio de Tela, Atlnatida.
Bajo una intensa lluvia, sus allegados despidieron sus restos. Con mucho pesar, familiares expresaron ante los presentes que nunca olvidarían a la joven a quien describieron como una persona alegre, jovial, dedicada a sus estudios, amorosa y con todo un futuro por delante.
"Te vamos a amar toda la vida y te recordaremos siempre", expresó una prima de Valeria. Por su parte, uno de sus tíos dijo: "no entiendo cómo le pudieron hacer algo así a una niña que no se metía con nadie. Solo esperamos que las autoridades hagan justicia".
En torno a las investigaciones, el Ministerio Público aseguró tener las pruebas suficientes para comprobar que los dos detenidos como sospechosos por la muerte de la universitaria, son culpables. Entre las pruebas aseguran que hay videos, testimonios y vaciados telefónicos.

