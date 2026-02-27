Esto se sabe del comerciante chino ultimado a balazos en San Pedro Sula

Ayer, el comerciante de nacionalidad china, Xinliang Chen, perdió la vida luego de que desconocidos ingresaran a su negocio, ubicado en el barrio Las Flores, y le dispararan en reiteradas ocasiones.
De acuerdo con informes preliminares, sujetos desconocidos se bajaron de un vehículo pick-up color gris e ingresaron al negocio. Una vez adentro y sin mediar palabra, le dispararon a Chen en repetidas ocasiones.
Testigos relataron que solo escucharon varios disparos. El cuerpo del empresario presentaba varios balazos; quedó boca arriba entre las vitrinas del negocio.
Tras el crimen, agentes policiales llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar con las investigaciones. De momento, las autoridades manejaban como móvil un asesinato por encargo.
Tampoco se excluye que existan posibles represalias por extorsión. Asimismo, se descarta el robo, ya que los criminales no se llevaron nada del negocio tras abatir a Chen.
El cuerpo de Xinliang Chen ingresó a la morgue sampedrana para la realización de la autopsia. Además, se informó que hoy viernes llegará desde California, Estados Unidos, la hermana mayor de Chen para hacer el proceso legal que permita retirar el cuerpo.
Asimismo, se ignora si el comerciante será sepultado en Honduras o si sus parientes lo repatriarán a su natal China.