Ayudante de rapidito sufre brutal atropello y se levanta como si nada

Una cámara de seguridad captó el dramático momento en que un ayudante de rapidito de la ruta Villanueva – San Pedro Sula fue atropellado por un vehículo en el sector de Dos Caminos

Una cámara de seguridad registró el impactante momento en el que un ayudante de rapidito de la ruta que cubre de Villanueva hacia San Pedro Sula fue atropellado por un vehículo cuando se disponía a abordar a varios pasajeros a la orilla de la carretera.
El hecho ocurrió en el sector de Dos Caminos, en el municipio de Villanueva, y quedó grabado por una cámara instalada en las cercanías del lugar.
En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa cómo el joven ayudante baja de la unidad de transporte y camina unos pasos hacia la calle con la intención de llamar a posibles pasajeros.
En cuestión de segundos, un automóvil que transitaba por la vía lo embiste de manera repentina.
El impacto fue lo suficientemente fuerte como para lanzarlo contra el pavimento, generando gritos y reacciones de alarma entre quienes se encontraban en la zona.
El joven permaneció tirado en el suelo por unos segundos; sin embargo, lo que más ha causado asombro entre quienes han visto el video es la reacción del joven.
Tras permanecer unos instantes en el suelo, el ayudante logra incorporarse por sus propios medios y, para sorpresa de todos, se levanta como si nada hubiera ocurrido.
Acto seguido, se le observa caminando e incluso retomando sus labores, como si el accidente no hubiese tenido mayores consecuencias inmediatas.
La escena ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, donde usuarios destacan la aparente resistencia del joven, mientras otros cuestionan las condiciones de seguridad en las que operan los trabajadores del transporte público, especialmente en zonas de alto tráfico vehicular.
El incidente ocurrió en la carretera CA-5 a la altura del sector de Dos Caminos, municipio de Villanueva Cortés.
