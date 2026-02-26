¿Cuál será el destino de los implicados en el asesinato de Valeria Alvarado?

La audiencia inicial contra los implicados en el caso de la muerte de la estudiante de Medicina Valeria Jolette Alvarado Borjas fue programada para este jueves 26 de febrero, en horas de la mañana, en los juzgados de San Pedro Sula.Para las 9:00 de la mañana fue fijada la audiencia en contra de Dennis Alexander Galván Canales, de 29 años, residente en la colonia Aurora de San Pedro Sula, y Ariel Alexander Boquín Chávez, de 27 años, mecánico, originario de Choloma y también residente en la capital industrial.Según Ruy Barahona, portavoz del Poder Judicial, hay numerosas pruebas que vinculan a los sospechosos con el rapto y crimen de la joven progreseña.Tras la audiencia de declaración de imputados, el juez resolvió imponerle la medida cautelar de detención judicial, al suponerlo participante en los delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir, en perjuicio de otras víctimas.Las indagaciones oficiales señalan que los detenidos integrarían una estructura dedicada a secuestros, robo de vehículos y otros delitos violentos. Según la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), perfilaban principalmente a mujeres que se encontraban solas, a quienes interceptaban para privarlas de libertad y despojarlas de sus carros, que luego abandonaban en distintos puntos para dificultar la investigación.De acuerdo con el informe policial, Galván Canales cuenta con tres órdenes de captura vigentes por secuestro agravado, violación, robo de vehículo, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir.Las órdenes fueron emitidas el 10 de diciembre de 2025 por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en perjuicio de cinco testigos protegidos, entre ellos dos ciudadanas estadounidenses.La joven Valeria fue raptada el pasado 15 de febrero. Su cuerpo fue encontrado el 22 de febrero entre matorrales en una zona limítrofe entre los municipios de La Lima y San Manuel, en el departamento de Cortés, según reportes preliminares. Tenía las manos atadas hacia atrás y presentaba tres impactos de bala.Valeria Alvarado era hija de Carlos Enrique Alvarado Flores, funcionario de la Gerencia de Obras Públicas de la Municipalidad de El Progreso, y hermana de Kenia Jeanina Alvarado, jefa de la Unidad Municipal del Migrante Retornado.