Horóscopo de hoy, 26 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal

Tendrás una novedad en tu lugar de trabajo que te supondrá un cambio ventajoso.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tendrás que seguir persiguiendo tus sueños en esta nueva temporada, no entres en desánimo a las primeras de cambio, porque los astros te tienen reservada alguna sorpresa positiva. El dinero se te está yendo en reformas del hogar y asuntos familiares.
TAURO (21 abril - 20 mayo). La economía doméstica te está pidiendo a gritos algunos ajustes, y en estos momentos estarás en la posición ideal para imponer en casa algunos recortes de cosas que realmente no son necesarias, sino que se han instalado en la costumbre más dañina.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Si mantienes una relación amorosa que no avanza adecuadamente, no dejes pasar el tiempo más para ver si se soluciona. Esta actitud puede ser dañina para todos, debes aclararla cuanto antes. En general, confusión en lo sentimental.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Un problema familiar te está empezando a afectar y terminará desbordándote. Si no logras una solución deberás centrar tu atención en otros asuntos que despejen tu mente.
LEO (23 julio - 22 agosto). Puedes haber perdido la agilidad que te caracteriza está desapareciendo y eso puede producirte problemas de circulación. No dejes de hacer deporte, o de andar una hora cada día. Bebe mucha agua y no te tumbes nada más después de comer.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Puede que algunas personas te hayan defraudado en estos pasados días, tal vez esperabas algo de su parte que nunca se ha llegado a materializar, pero si lo piensas bien verás que lo más probable es que sea cuestión de tiempo. No vayas demasiado rápido.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). La alimentación pasará a ser en estos días un punto importante de tu día a dia, porque tendrá que empezar a cuidar algunos aspectos de salud antes d que se conviertan en un problema crónico. También porque necesitas estar en forma ante determinados retos.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Pueden proponerte un viaje muy apetecible que va a chocar directamente con los intereses de tu pareja para estos días. Puede que tengas una disputa bastante fuerte para defender los deseos de cada uno, pero es posible que te atrevas a plantear una separación de unos días...
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). En el ámbito profesional, podrías embarcarte en una aventura que te ilusionará y te colmará de plenitud. Superarás una época de crisis en tu relación de pareja, y mejorarás con creces tu actual situación personal. Vivirás una fase muy positiva.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Si has vivido contrariedades sentimentales, llegan momentos de reconstrucción emocional, en la que tendrá mucho que ver el apoyo de tu familia y amigos, y que acabará por mejorar también tu aspecto físico, poco a poco pero sin pausa.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Inicias una etapa bastante complicada, especialmente en asuntos sentimentales o relacionados con planes de futuro. Puedes estar en una encrucijada que no te deja tomar decisiones. No te conviene solucionar nada bajo presión.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Te sentirás muy seguro de ti mismo en tu mundo profesional y te gustará compartir con tus socios y compañeros tu alegría y tu talento. En lo personal, las cosas se irán arreglando poco a poco; pon de tu parte en todo lo que puedas.