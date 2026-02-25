  1. Inicio
Hansi Flick lo sentó y tendría a su sustituto: el nuevo fichaje para el Barcelona

El Barcelona de Hansi Flick pone la mirada en el siguiente mercado de fichajes. Es por ello, que desde los medios europeos ya revelan cuales son las intenciones del club azulgrana con una de las joyas del momento.
El panorama es claro: el entrenador alemán ya tiene un elemento al cual quisiera incorporar en su esquema en el próximo mercado de pases.
Lo que habría desatado el interés, es el momento que vive uno de sus cracks. En los últimos partidos fue relegado a la banca, por lo que Hansi Flick busca la manera de reforzar la zona.
Hablamos de Alejandro Balde, lateral izquierdo que era uno de los inamovibles en el esquema de Flick, pero que en recientes partidos (Girona y Levante) sufrió suplencias .
La posición del juvenil antes parecía intocable, pero Hansi Flick ya ha puesto la mirada en alguien más: le ha hecho la petición al Barcelona, pero el equipo tiene que pelear con dos grandes.
Según informa el diario BILD, la institución azulgrana ya tiene sobre la mesa el nombre de Nathaniel Brown, lateral zurdo del Eintracht Frankfurt.
El joven lateral ha estado destacando en el fútbol europeo e incluso ya sabe lo que es medirse ante el Barcelona, por lo que sus actuaciones no han pasado por desapercibidas.
Nathaniel Brown es una de las revelaciones en Alemania y Hansi Flick vería con buenos ojos la incorporación de su compatriota.
El jugador de 22 años es reconocido por su perfil ofensivo, recorrido y su buen manejo del balón.
Julian Nagelsmann también ya lo hizo debutar con la Selección de Alemania el pasado octubre en el partido de eliminatorias rumbo al Mundial 2026 ante Luxemburgo.
En esta temporada, el joven lateral ha disputado 31 partidos, de los cuales ha apoyado al equipo con 6 asistencias y anotando 3 goles.
El Barcelona y Hansi FlicK le ofrecerían a Brown la posibilidad real de hacerse con la titularidad, eso sí, destacando en el terreno de juego y manteniendo su nivel.
Sin embargo, el medio antes mencionado detalla que el Barcelona tiene competencia: pelearía el fichaje con varios Gigantes de Europa.
BILD menciona que el Manchester City, Liverpool, Arsenal y Real Madrid también están detrás de su fichaje, lo cual complicaría la lucha por el Barcelona.
Hansi Flick ya habría hecho su petición al Barcelona, que buscaría en el siguiente mercado de fichajes a un nuevo elemento para reforzar esa zona.
