Cristiano Ronaldo compra club español y esto sucederá con Georgina Rodríguez

El astro portugués Cristiano Ronaldo continúa expandiendo su imperio empresarial y ha dado un nuevo paso en el fútbol español. En esta nueva etapa lo acompaña su pareja, Georgina Rodríguez, figura habitual en sus proyectos y apariciones públicas.
Cristiano Ronaldo adquirió el 25 % de la Unión Deportiva Almería. El conjunto andaluz, que actualmente ocupa la tercera posición en la tabla de la Segunda División del fútbol español, incorpora así a una de las mayores estrellas del deporte mundial a su estructura accionarial, reforzando su proyección internacional y sus aspiraciones deportivas.
En un comunicado publicado este jueves, el futbolista portugués, de 41 años, reveló que la operación se ha hecho a través de CR7 Sports Investments, una nueva filial de la compañía CR7 SA, a través de la que el delantero gestiona sus negocios e inversiones.
"Desde hace tiempo he tenido la ambición de contribuir al fútbol más allá del campo. UD Almería es un club español con una base fuerte y un claro potencial de crecimiento".
"Deseo trabajar con el equipo que lo lidera para apoyar al club en su nueva fase de crecimiento", dijo Cristiano en el texto.
La nota no ofrece datos financieros sobre esta "inversión estratégica" y destacó que esta operación refleja el compromiso a largo plazo del delantero del Al-Nassr saudí con la propiedad de equipos de fútbol profesional y representa un hito importante para él, como emprendedor e inversor.
El presidente del Almería, Mohamed al Khereiji, expresó en el comunicado su satisfacción por el hecho de que Cristiano haya elegido su club para invertir.
"Está considerado como el mejor en el campo, conoce las ligas españolas muy bien y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí tanto en lo que respecta al equipo como la cantera", remarcó Al Khereiji.
Cristiano Ronaldo ha dado un paso significativo en su carrera fuera del campo al anunciar la adquisición de una participación del 25 por ciento en la Unión Deportiva Almería, un club que actualmente compite en la Segunda División española.
Eso sí, no se descarta que tome una decisión inesperada y es que puede jugar en Almería, no solo ser el dueño.
La reciente adquisición de Ronaldo ha generado especulaciones sobre su futuro, con rumores que apuntan a la posibilidad de que el astro portugués pudiera culminar su carrera futbolística en el equipo andaluz.
Sin embargo, este acontecimiento marca un nuevo capítulo en su vida como inversionista en el fútbol, siendo esta la primera gran inversión de Cristiano en un club español.
El diario Informalia india que Georgina Rodríguez pasará a ser la primera dama de Almería tras la compra de Cristiano.
El ex jugador del Real Madrid y la influencer sienten un cariño especial por la costa almeriense. De hecho, a la modelo de Jaca le gusta veranear en esta región, por lo que la decisión de su pareja estaría liga a una buena causa para ella.
"Vamos con todo Almería", fue el primer mensaje de Cristiano Ronaldo tras la compra del 25% del conjunto andaluz.