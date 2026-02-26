Muere docente, una de las víctimas del accidente en Quimistán, Santa Bárbara

El docente Elvin Omar Cruz falleció cuando era ingresado al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. El accidente ocurrido esta mañana en la carretera CA-4, a la altura del municipio de Quimistán, Santa Bárbara, dejó un total de siete personas heridas y un muerto
El aparatoso accidente de tránsito registrado este jueves en la carretera CA-4, a la altura del municipio de Quimistán, Santa Bárbara, dejó como saldo preliminar siete heridos y un muerto.
Los pasajeros heridos fueron identificados como José Daniel Hernández, Ledvin Jair Ortiz, Fredy Ariel García Herrera, Juan Carlos Bardales Espinoza, Dunia Aracely Madrid y Cinthia Yamileth Dubón.
De acuerdo con informes preliminares, en el rapidito se trasladaban más docentes, así como estudiantes.
Afortunadamente, la llegada de los bomberos fue inmediata y, tras unos 25 minutos, se logró rescatar al conductor y al docente, quienes quedaron atrapados entre el amasijo de hierro.
El incidente, tipo colisión, ocurrió cuando el rapidito de la ruta Pinalejo-San Pedro Sula impactó violentamente contra un camión recolector de caña que circulaba por la zona.
Debido a la fuerza del impacto, el rapidito en el que viajaban 30 personas quedó a un lado de la carretera con graves daños materiales.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron a la escena para levantar el informe técnico y determinar la responsabilidad de ambos conductores.