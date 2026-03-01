  1. Inicio
'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia

La emoción del clásico se sintió desde temprano, con aficionados de Marathón y Olimpia que llenaron de energía los alrededores del estadio.

'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia
1 de 19

Marathón y Olimpia se prepararon para disputar un clásico más y en la previa se vivió un gran ambiente.
'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia
2 de 19

La Furia Verde, barra del Marathón, aprovechó la localía para armar una verdadera fiesta en los alrededores del estadio Yankel Rosenthal.
'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia
3 de 19

La Furia Verde se La pasión verdolaga se encendió con una caminata digna de una final, donde cánticos, banderas y bengalas marcaron el colorido recorrido hacia el estadio y brindó una caminata.
'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia
4 de 19

El fútbol une, pero también divide pasiones. Esta familia mostró su apoyo repartido entre Olimpia y Marathón, reflejando la intensidad del clásico nacional.
'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia
5 de 19

Los verdolagas Los aficionados del Marathón apoyaron y alentaron sin descanso durante el camino al estadio.
'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia
6 de 19

Los más pequeños también se hicieron presentes, acompañando a sus familias para apoyar al Monstruo Verde en una noche especial.
'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia
7 de 19

Esta familia fue captada por el lente de Diario La Prensa.
'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia
8 de 19

Esta hermosa aficionada del Marathón también fue captada por el lente de Diario La Prensa.
'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia
9 de 19

Este grupo de aficionados de la furia Verde fue captado por el lente de Diario La Prensa, sonrientes y entusiasmados mientras esperaban el inicio del partido.
'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia
10 de 19

Que viva el amor. Esta pareja fue captada por el lente de Diario La Prensa compartiendo un beso en medio del ambiente festivo previo al encuentro.
'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia
11 de 19

Esta aficionado llamó la atención por su creativo sombrero.
'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia
12 de 19

Poco a poco, los aficionados comenzaron a llenar las gradas del estadio, listos para alentar al Marathón desde el primer minuto.
'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia
13 de 19

Esta aficionado llamó la atención por su mscara de Hulk.
'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia
14 de 19

La afición verdolaga llenó de alegría y fiesta el estadio, preparada para empujar a su club en busca del triunfo.
'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia
15 de 19

Este apasionado aficionado gritó con el alma y euforia junto a la Furia Verde, reflejando la intensidad de la hinchada.
'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia
16 de 19

Gran cantidad de aficionados de Marathón se hizo presente al estadio Yankel Rosenthal.
'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia
17 de 19

Los aficionados de Marathón la pasan de lo mejor alentando a su club.
'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia
18 de 19

Los aficionados del Olimpia también se hicieron presente.
'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia
19 de 19
