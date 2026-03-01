'Hulk' llegó al Yankel y ambientazo previo al clásico Marathón-Olimpia

Marathón y Olimpia se prepararon para disputar un clásico más y en la previa se vivió un gran ambiente.
La Furia Verde, barra del Marathón, aprovechó la localía para armar una verdadera fiesta en los alrededores del estadio Yankel Rosenthal.
La Furia Verde se La pasión verdolaga se encendió con una caminata digna de una final, donde cánticos, banderas y bengalas marcaron el colorido recorrido hacia el estadio y brindó una caminata.
El fútbol une, pero también divide pasiones. Esta familia mostró su apoyo repartido entre Olimpia y Marathón, reflejando la intensidad del clásico nacional.
Los verdolagas Los aficionados del Marathón apoyaron y alentaron sin descanso durante el camino al estadio.
Los más pequeños también se hicieron presentes, acompañando a sus familias para apoyar al Monstruo Verde en una noche especial.
Esta familia fue captada por el lente de Diario La Prensa.
Esta hermosa aficionada del Marathón también fue captada por el lente de Diario La Prensa.
Este grupo de aficionados de la furia Verde fue captado por el lente de Diario La Prensa, sonrientes y entusiasmados mientras esperaban el inicio del partido.
Que viva el amor. Esta pareja fue captada por el lente de Diario La Prensa compartiendo un beso en medio del ambiente festivo previo al encuentro.
Esta aficionado llamó la atención por su creativo sombrero.
Poco a poco, los aficionados comenzaron a llenar las gradas del estadio, listos para alentar al Marathón desde el primer minuto.
Esta aficionado llamó la atención por su mscara de Hulk.
La afición verdolaga llenó de alegría y fiesta el estadio, preparada para empujar a su club en busca del triunfo.
Este apasionado aficionado gritó con el alma y euforia junto a la Furia Verde, reflejando la intensidad de la hinchada.
Gran cantidad de aficionados de Marathón se hizo presente al estadio Yankel Rosenthal.
Los aficionados de Marathón la pasan de lo mejor alentando a su club.
Los aficionados del Olimpia también se hicieron presente.