Vinculan a jugador de la Premier League con modelo de contenido para adultos

Un nuevo escándalo vuelve a sacudir la imagen de uno de los futbolistas más reconocidos de la Premier League.
Kieran Trippier, lateral inglés se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras la difusión de unas imágenes que han generado revuelo en la prensa británica.
De acuerdo con el diario The Sun, el defensor del Newcastle United fue visto en compañía de una joven 14 años menor que él, situación que rápidamente despertó comentarios en redes sociales y medios de comunicación.
El periódico aseguró tener detalles exclusivos del momento en que ambos fueron captados juntos, lo que intensificó la atención mediática alrededor del futbolista.
Siempre según el citado medio, la joven en cuestión sería la modelo de OnlyFans Kehlanj Webster, quien cuenta con presencia activa en plataformas de contenido para adultos.
La diferencia de edad —la modelo tiene 21 años— provocó múltiples reacciones negativas entre aficionados y usuarios en internet, quienes cuestionaron la situación y el contexto del encuentro.
Cabe recordar que en 2024 Trippier anunció públicamente su separación de quien fue su esposa, tras un matrimonio que comenzó en 2016 y que durante años fue considerado estable.
Desde entonces, diversos medios británicos han señalado que el jugador habría sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres relacionadas con la creación de contenido para adultos, por lo que este no sería el primer episodio de este tipo tras su ruptura.
Según el testimonio recogido por The Sun, ambos fueron vistos saliendo de un restaurante en Newcastle. En las imágenes, incluso se aprecia al futbolista colocando su chaqueta sobre los hombros de la joven para resguardarla del frío.
Además de su actividad en plataformas digitales, la joven también estaría vinculada a un club de striptease reconocido en la ciudad, lo que añadió aún más controversia al caso.
La nueva polémica ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública, especialmente en redes sociales, donde abundan los comentarios críticos hacia el jugador.
Algunos recuerdan que la separación de Trippier y su exesposa habría tenido como antecedente un supuesto encuentro del futbolista con una trabajadora de call center, episodio que en su momento también generó titulares.
Hasta ahora, el lateral inglés no se ha pronunciado oficialmente sobre lo sucedido. Sin embargo, su vida privada continúa acaparando la atención mediática y alimentando el debate.
Vale mencionar que el futbolista es padre de tres hijos, fruto de su relación con su exesposa, Charlotte, un aspecto que también ha sido señalado en medio de la controversia.
