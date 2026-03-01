  1. Inicio
El día en que Ahmadinejad dijo que Hugo Chávez “resucitaría” con Jesús

El expresidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad, quien murió este sábado en los bombardeos de Israel, afirmaba que Hugo Chávez era un "defensor de los justos"

La relación entre Ahmadinejad y Hugo Chávez fue mucho más que un acuerdo comercial; fue una fraternidad ideológica que buscaba socavar, según ellos, la influencia de Estados Unidos en los países del mundo.
Firmaron más de 270 convenios que abarcaron desde la fabricación de vehículos (Venirauto) y tractores hasta la cooperación militar para la creación de drones en suelo venezolano.
Chávez fue el defensor más vocal del programa nuclear iraní, calificándolo de derecho soberano, mientras Ahmadinejad veía en Venezuela su "puerta de entrada" estratégica a la región.
En marzo de 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, el entonces presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, sorprendió con una declaración que generó fuerte controversia dentro y fuera de su país.
Primero, Ahmadinejad rompió protocolos islámicos al abrazar a la madre de Chávez y declarar que el líder venezolano resucitaría junto a figuras religiosas para salvar al mundo.
Afirmó que el líder venezolano “resucitaría” junto a Jesucristo y el imán Mahdi para establecer la paz y la justicia en la Tierra.
La frase formó parte de sus condolencias oficiales tras el fallecimiento de Chávez, ocurrido el 5 de marzo de 2013. En ese mensaje, Ahmadinejad describió al mandatario venezolano como un “mártir” y un líder sabio, y sostuvo que regresaría junto a figuras centrales de la escatología cristiana e islámica chiita.
El dirigente iraní utilizó un lenguaje religioso y simbólico para destacar a Chávez como un defensor de los oprimidos frente al “imperialismo”, en línea con la retórica política que ambos compartían.
La referencia al imán Mahdi —figura clave del islam chiita asociada al fin de los tiempos y a la instauración de la justicia— fue interpretada por sectores conservadores iraníes como una afirmación inapropiada.
En Irán, clérigos y referentes religiosos cuestionaron que se equiparara a un líder no musulmán con conceptos centrales de la doctrina chiita vinculados a la resurrección y la redención.
La declaración provocó malestar en ámbitos religiosos que consideraron que el mensaje rozaba la herejía. Ahmadinejad, que mantenía una relación compleja con parte del establishment clerical iraní, ya había protagonizado tensiones previas por su uso de referencias mesiánicas en el discurso político.
Esta declaración vuelve a tomar fuerza este domingo 1 de marzo, fecha en que se confirma su muerte tras los bombardeos del sábado 28 de febrero, que han sido atribuidos a sus enemigos: Israel y Estados Unidos.
