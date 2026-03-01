El día en que Ahmadinejad dijo que Hugo Chávez “resucitaría” con Jesús

La frase formó parte de sus condolencias oficiales tras el fallecimiento de Chávez, ocurrido el 5 de marzo de 2013. En ese mensaje, Ahmadinejad describió al mandatario venezolano como un “mártir” y un líder sabio, y sostuvo que regresaría junto a figuras centrales de la escatología cristiana e islámica chiita.