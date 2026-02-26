Unah-Cortés inaugura comedor para fortalecer la alimentación estudiantil

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) Campus Cortés puso en funcionamiento el comedor universitario como parte de una estrategia orientada a fortalecer el bienestar estudiantil y mejorar la estadía en las jornadas de estudios. El nuevo espacio está diseñado como un área al servicio de los alumnos, cuenta con microondas, baños, lavamanos y un filtro purificador de agua, lo que permite que los estudiantes puedan calentar sus comidas o permanecer en un entorno cómodo mientras ingieren sus alimentos en los intermedios de su jornada académica.

Joseph Malta, rector del campus Cortés, informó que esta iniciativa forma parte del programa institucional “Mi Bienestar”, una propuesta integral orientada a atender diversas necesidades de la población estudiantil más allá del ámbito estrictamente académico. Asimismo, destacó que otro de los beneficios ya en marcha es el servicio de transporte gratuito para miles de estudiantes. El comedor no solo funcionará como un espacio físico para consumir alimentos, sino también como parte de un sistema de apoyo que contemplará becas alimentarias, “en el comedor universitario los estudiantes también van a tener posibilidad de tener su alimento gratuito”, precisó el rector. Según explicó Malta, el objetivo principal de los proyectos de Mi Bienestar es evitar que la situación socioeconómica se convierta en un obstáculo para que los jóvenes ingresen o continúen sus estudios universitarios. “Queremos que ningún estudiante abandone sus clases por falta de recursos básicos”, expresó el máster.

Este respaldo se suma a otras ayudas que ya se implementan en el campus Cortés. Como ejemplo, Malta recordó que en 2025 alrededor de 300 estudiantes recibieron una beca de útiles escolares, consistente en un bono canjeable en la tienda estudiantil, lo que representó un alivio económico para muchas familias. Además del comedor, las autoridades anunciaron la inauguración de un espacio Coworking destinado al estudio en un ambiente moderno, tecnológico y dinámico. Este nuevo entorno está pensado para fomentar el trabajo colaborativo y la innovación entre los universitarios. Malta adelantó que un diagnóstico institucional reveló otra necesidad prioritaria, el acceso a medicamentos. Por ello, la administración evalúa implementar en el futuro una beca orientada a salud, con el fin de apoyar a estudiantes que enfrentan dificultades para costear tratamientos médicos. En materia de infraestructura académica, el rector detalló que los principales laboratorios han sido equipados con computadoras nuevas. El laboratorio de Matemáticas dispone ahora de 50 equipos, el de Informática Administrativa de 65 y el de Ingeniería en Sistemas de 42, fortaleciendo así la formación tecnológica. Asimismo, informó que se están incorporando cerca de 50 docentes nuevos para reforzar la enseñanza. Destacó que los profesores deben contar al menos con maestría y demostrar competencias en investigación, lo que busca elevar la calidad académica del campus. Actualmente, la Unah Campus Cortés cuenta con una población estudiantil estimada entre 16 mil y 17 mil alumnos. Este año se registró el ingreso de al menos 2,000 estudiantes nuevos, mientras que a nivel nacional la matrícula ya podría alcanzar aproximadamente los 85 mil universitarios.