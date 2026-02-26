Más de 100 sectores de Honduras no tendrán luz este viernes 27 de febrero

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este viernes 27 de febrero del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Cortés, Yoro, Francisco Morazán y Colón.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán entre siete y ocho horas.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el sector de Jesús de Otoro, el corte de energía afectará a las zonas de Jesús de Otoro y Generador Puringla, así como Puringla: Generación Puringla, Sazagua, Los Alpes, Santa Fe, Coclán, Macuelizo, San Isidro, San Jerónimo, San Francisco, Masaguara, Los Arrayanes, Guatateca, Quiraguira y Maye. La suspensión del servicio está programada en un horario de 08:30 de la mañana a 02:30 de la tarde.
En las zonas del Distrito Central, la interrupción comprenderá Residencial Centro América, Residencial Monte Carmelo, colonia Espíritu Santo, colonia Superación, colonia Gracias a Dios, colonia Santa Cecilia, plantel de la Columbus, El Carrizal, colonia Cantarero López, colonia Lincoln, colonia Nuevos Horizontes, Los Centenos, Jardines del Norte, colonia Lomas del Norte, colonia Brisas del Norte, Laguna de El Pedregal y zonas aledañas a la salida del norte. También se verán afectadas la colonia Smith, Jardines de El Carrizal, colonia Juan Bosco, parte de la colonia Nueva Providencia y sectores cercanos, colonia José Duarte en sus etapas 2, 3 y 4, colonia Divino Paraíso, colonia Ulloa, colonia Nueva Capital, colonia Mary Flake de Flores, Fuerzas Unidas, colonia José Duarte No. 1, Nueva Danlí, Ciudad del Ángel y Altos de la Laguna. El corte se realizará de 09:00 de la mañana a 03:00 de la tarde.
Para San Pedro Sula, las zonas afectadas serán La Hacienda y Campisa, en un horario de 09:00 de la mañana a 03:00 de la tarde.
En El Progreso, Tela y El Negrito, la suspensión abarcará las aldeas Las Delicias, Toyos, La 34, El Naranjo, El Aguacate, El Portillo Delicias, Pajuiles Procón, Zoilabé, Santiago, Las Eses, Las Metalias y Planes; asimismo Guaymón, Gonzáles Maldonado, centro turístico Tío Dolmo #2, Pooler, restaurante Valle Encantado, La Colorada, restaurante Tío Dolmo, Palcasa, El Castaño, Guaymitas, Las Delicias del Jute, La 40, La 28, La 29, Miller, San José del Cayo, El Coco, viveros de Hondupalma, La 36, San Antonio, oficinas de Hondupalma, colonia El Cristal, colonia Lempira, La 37, Bellavista, La 35, Ciudad Guaymas, Santa Inés, La 39, Los Catrachos, Batán, Cebú, Estéreo del Indio, La Compuerta, Pajuiles, El Guay, Urraco Pueblo, campo Cobahsa, Mocúla, Birichichi, Esfuerzos de Jesús, Campo Paloma, Pavón 1 y 2, Veracruz, Las Chumbas, La Fragua, Mezapa, Los Laureles, Las Tomasas, Toloa, Treintidós y Medio, sector sur de Villa Franca y aldea Veracruz. El horario establecido será de 08:30 de la mañana a 04:30 de la tarde.
En La Ceiba, el corte incluirá colonia Los Bomberos, residencial Atlante, colonia Los Fuertes, colonia Buenos Aires, Unicath, colonia Miraflores, residencial Las Colinas, Lomas de Buenos Aires, colonia Merren, colonia Melgar #2, colonia Villa H, colonia San Juanes, barrio Mejía, colonia Bantral, barrio Independencia, colonia Los Portales, barrio Solares Nuevos, avenida Morazán desde el centro comercial Uniplaza hasta la funeraria San José, bulevar 15 de Septiembre desde el cementerio del barrio Mejía hasta la esquina del Banco Central, avenida La República desde Casa Rafael hasta el parque central, colonia Dantoni, colonia Edén, colonia Sitrafa, colonia Sitramedys, colonia La Portuaria, hospital Atlántida (nuevo), hospital Suizo Hondureño, colonia Sitramacsa, colonia Piñanza, colonia Hondutel, colonia Esquipúlas, colonia Miramar, colonia La Culata, colonia Villa Real, colonia Los Locutores, colonia Alambra, colonia Sutrafco, Policía Nacional de Tránsito, colonia El Dorado, Infop, mercado San José, UTH, plantel ENEE, colonia Los Maestros, Energua, calle 8 desde zona Mazapán hasta Banco de Occidente, avenida La República desde hotel París hasta el centro penal, avenida San Isidro desde Burger King hasta el muelle fiscal, hotel Art Deco, barrio Inglés, barrio Higuerito, tramo desde el centro penal hasta colegio San Isidro, hospital Euro-Honduras y hospital Centro Médico.
Asimismo, en La Ceiba, El Porvenir, San Francisco y Esparta se registrarán interrupciones en los municipios mencionados, en el mismo horario de 08:30 de la mañana a 04:30 de la tarde.
Otras zonas de La Ceiba que no contarán con energía incluyen colonia Villa Linda, colonia Los Pinos, colonia Satélite, colonia Las Vegas, barrio Danto, colonia Gonzalo Rivera, Villas Catleen, Danto Arriba, bombas SANAA, colonia La Esperanza, colonia Yesenia Castillo, colonia Dantillo, Villas del Carmen, colonia Las Delicias, colonia San Martín, colonia Las Flores, colonia La Ponce, colonia Monte Cristo, colonia Ramón Leva (Barranco Chele), residencial San Gabriel, Leyde, colonia Palmira, residencial Quinta San Fernando, colonia Casa Blanca, colonia Villa Santa Lucía, Crila, colonia Bajos de Palmira, colonia Trejo, colonia Universidad, colonia Los Fotógrafos, colonia Vista al Mar, colonia El Búfalo, colonia Gracias a Dios, colonia Menonita, colonia 26 de Junio, colonia Lomas de Palmira, iglesia Gran Comisión, colonia Rodas, colonia Armenia Bonito, Curla, aldea Armenia Bonito, colonia Marisol 1 y 2, Villa Romana, colonia Vista Palmira, colonia Sitrale yde, colonia Nueva Era, aeropuerto internacional Golosón, colonia Roberto Padilla, colonia Miramontes, colonia 15 de Septiembre, colonia Club de Leones, colonia El Confite, colonia Irías Navas, colonia Villa Olímpica, colonia Carril del 7, colonia Carril del 8, colonia Xochimilco, colonia Municipal, colonia Bonitillo, colonia Rivera del Caribe, colonia Cerrato y colonia 1 de Mayo.
También en La Ceiba se suman el ramal Escuela Palmeras, colonia San Isidro, colonia Alameda, colonia Los Laureles, Cervecería Hondureña, colonia Nueva Esperanza, cuenca del río Cangrejal —incluyendo las aldeas El Naranjo, Las Mangas, El Pital, Río Viejo, Yaruca, Los Vegas, Toncontín y Urraco—, colonia Lempira, colonia Herrero, colonia San Judas, colonia Azcona, colonia Margie Dip, colonia San José, colonia Murcia, colonia La Margarita, colonia Suyapa, colonia Canelas y Altos de Las Canelas, colonia Las Mercedes, Plaza Premier, colonia El Toronjal 1 y 2, Mall Mega Plaza, Diunsa, hospital Vicente D’Antoni, carretera CA-13 desde gasolinera Texaco Cangrejal hasta hotel Emperador, colonia Villa del Este, colonia Santander, colonia Villa Hermosa, colonia Magnolia, colonia La Pizatty (sur), colonia Riviera, colonia Las Acacias (oeste), colonia Panayotti, hospital Oken’s, colonia Bella Vista, colonia Carmen Elena, colonia El Sauce, barrio Alvarado, barrio La Merced (oeste), barrio Imán (oeste), barrio Potreritos, avenida 14 de Julio desde Plaza Las Banderas hasta mercado San Isidro, avenida San Isidro desde Maxi Despensa hasta escuela Morazán y hospital Medicentro.
En las zonas de La Ceiba, Jutiapa y Balfate, el corte comprenderá colonia El Roble, colonia Los Doctores, residencial Villa Mayte, residencial Quinta Los Laureles, residencial Monte Carlo, residencial Monte Real, residencial Monte Verde, residencial Los Olivos, residencial Andalucía, residencial La Villa, residencial La Gloria, residencial San Jorge, aldea Satuyé, residencial Vistas de Sayuyé, Boca Vieja, aldea Perú, residencial Lomas del Perú, Rancho Lima, residencial La Colonia, aldea Río María, aldea Piedra Pintada, aldea Corozal, Villa Nuria, residencial La Ensenada, aldea Cuyamel, residencial Villa Corinto, aldea Sambo Creek, aldea Granadita, aldea Roma, aldea Salitrán, Quebrada Grande, aldea Agua Dulce, aldea Cacao, municipio de Jutiapa, aldea Nueva Armenia, aldea Aguacate Línea 2, aldea Belaire, aldea Cefalú, aldea California, aldea Piedras Amarillas, aldea La Masica, aldea Entelina, aldea Tómala, aldea Los Olanchitos, aldea Corralitos, aldea Santa Fe, aldea Cantor, aldea Ilamapa, aldea Aguacate Línea, aldea Papaloteca, aldea La Bomba, aldea El Diamante, aldea Venus, aldea Nicaragua, aldea Lis Lis, aldea Balfate, aldea Río Estebán, aldea Río Coco, aldea Limeras, aldea Las Crucitas, El Carbón, aldea Lucinda, hotel Palma Real, generador La Gloria y hospital Loma de Luz.
En Olanchito, Olancho y el municipio de Arenal, la interrupción abarcará Coyoles Central, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Buenos Aires, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2 y 3, La Unión, Envidia, Bálsamo, Buenos Aires Norte, El Cayo, aldea Calpúles, aldea Trojes, Campo Rojo, Campo Rojo Nuevo y colonia Guadalupe.
En las aldeas y colonias de Olanchito, se incluyen Carril, Coyoles Aldea, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo, Santa Cruz, Arenal, Teguajal, El Potrero, San Patricio, Los Horcones, San Lorenzo Abajo, San Lorenzo, San Marcos y Savana; así como barrios y colonias El Centro, Rosales, El Bíblico, Dionisio, Los Ángeles, San Jorge, Murillo, Brisas de Uchapa, 25 de Noviembre, Valle Fresco, La Estación, Bella Vista, Ponce, Guillermo, San Luis, 21 de Noviembre, 15 de Septiembre, 8 de Febrero, Rosa Luque, Sitrabarimasa, 24 de Mayo, Mejía, Libertad, Reparto, Jacobo V. Cárcamo, Betania, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Joaquín Reyes, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Monte Fresco, Miraflores, Satélite, Jaguas Abajo y Arriba, barrio Arriba, El Triángulo, Marco Tulio, La Torre, barrio Abajo, Miranda Quezada y hospital Aníbal Murillo Escobar; además de múltiples aldeas como Sutrasfco, Agalteca, Sabanetas, Potrerillo, Las Minas Aguán, El Ocote, Calpúles, Teguajinal, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca, Sitraproadasa, Bálsamo Oriental, El Agricultor, Brisas de Monga, 12 de Diciembre, Crucete Oriental, Agua Caliente, 4 de Enero, Lomitas, 21 de Abril, Sabanas de Ceibita, La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal, Ciudad Vieja, Puerto Escondido, Caisesa, El Puente, empacadoras Barimasa y El Cinco.
En Sabá, el corte afectará barrios y colonias como Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, Alemán, Brisas de Monga, centro de Sabá, La Castellana, Cholomeña, Suiza, Las Palmas, Palma Real, Pradera I, II, III y IV, La Standar, Bella Vista, Hábitat, Colombia, Monte Fresco y cooperativa Sabá; además de aldeas como Uva Sureña, Nueva Sureña, Elixir, El Esfuerzo Hondureño, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Regaderos, Orica, Palos de Agua, Luzón Palmeras, Paguales, Santa Ana, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Pequeña Suiza, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Abajo, y las instalaciones de Standard Fruit Co., incluyendo empacadoras, Nerones, Copete I y II y Bohemia.
Finalmente, en Tela, Arizona, Esparta y Morazán (Yoro), incluyendo el sector L309 Lean y San Alejo, el corte comprenderá una extensa lista de colonias, barrios, aldeas, desvíos y generadores, entre ellos gasolinera Puma Venecia, Villas Elizabeth, talleres de las Aldeas SOS, colonia Venecia, Villas del Carmen, colonia El Edén, barrio El Sauce, aldea Lancetilla, barrios El Campo Elvir, Miramar, La Bolsa, Maxi Despensa, hospital Viejo Tela Integrado, colonia Grandt, barrio Hiland Creek (sur), aldeas Piedras Gordas, Cedros, Cabeza de Indio, barrio El Retiro, barrio La Laguna, colonia 15 de Septiembre, Rancho La Fortuna, colonia Las Lomas, residencial Florens, colonia Nuevo Amanecer, aldea KM 4, colonia Quebrada de Arena, aldea El Boquete, aldea La Ensenada, barrio Delicias (Triunfo de la Cruz), aldea Triunfo de la Cruz, residencial Mar Bella, aldeas KM 7, KM 8, Las Palmas, San Martín, 3 de Mayo Cedros, KM 12, Matas del Atlántico, La Leona, Hicaque, Planes de Hicaque, Planes de Tiburón, KM 16 y 17, Sisama, San Francisco de Saco, Tiburones, colonia Ayala, Coloradito, municipio de Arizona, colonia San Alejo, Brisas de Lean, Santa María, La Suiza, desvío Lean hacia arriba y hacia abajo, El Empalme, Hilamo Nuevo, Hilamito, Hilamo Viejo, Mezapa, Mezapita, generadores SEMSA, Mangungo y Matarras, El Astillero, Matarras, La Aurora, El Guayabo, San José de Texiguat, Nueva Florida, La Unión Santa Fe, Lempira, La Concepción, Buena Vista, La Yusa, El Coco, Las Piedras, Santa Lucía, Mojimán, Cangelica Abajo y Arriba, San Juan Lempira, El Zapote, Las Delicias, Morazán, El Dorado, Río Chiquito, Barranquía, París de Lean, Flores de Lean, Las Delicias del Cacao, Ceibita Way, El Sitio, Colorado Barra, Nueva Goo, Cayo Venado, Las Rositas, Sombra Verde, Campo Nuevo, Wachipilín, La Tarraloza, Agua Caliente, sector San Alejo, colonia Ruth García, Milenium etapas II y III, aldea KM 4 carretera a Tornabé, Indura Beach Hotel and Resort, Puerto Arturo, Fondo Ganadero, La Esperanza, Colprosum a, El Junco, El Guano, El Milagro, Arena Blanca, Cerritos, La Montañita, Citronela, La Ica, Buenos Aires, Richard Wayfort, Uluíta, Los Patos, Los Cocos, Morejen, Agua Blanca, Peiman, La Fortuna, Villa Franca, Agua Chiquita, Los Cerritos (Laguna de los Micos), entre otros. El horario establecido es de 08:30 de la mañana a 04:30 de la tarde.