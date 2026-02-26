Más de 100 sectores de Honduras no tendrán luz este viernes 27 de febrero

Finalmente, en Tela, Arizona, Esparta y Morazán (Yoro), incluyendo el sector L309 Lean y San Alejo, el corte comprenderá una extensa lista de colonias, barrios, aldeas, desvíos y generadores, entre ellos gasolinera Puma Venecia, Villas Elizabeth, talleres de las Aldeas SOS, colonia Venecia, Villas del Carmen, colonia El Edén, barrio El Sauce, aldea Lancetilla, barrios El Campo Elvir, Miramar, La Bolsa, Maxi Despensa, hospital Viejo Tela Integrado, colonia Grandt, barrio Hiland Creek (sur), aldeas Piedras Gordas, Cedros, Cabeza de Indio, barrio El Retiro, barrio La Laguna, colonia 15 de Septiembre, Rancho La Fortuna, colonia Las Lomas, residencial Florens, colonia Nuevo Amanecer, aldea KM 4, colonia Quebrada de Arena, aldea El Boquete, aldea La Ensenada, barrio Delicias (Triunfo de la Cruz), aldea Triunfo de la Cruz, residencial Mar Bella, aldeas KM 7, KM 8, Las Palmas, San Martín, 3 de Mayo Cedros, KM 12, Matas del Atlántico, La Leona, Hicaque, Planes de Hicaque, Planes de Tiburón, KM 16 y 17, Sisama, San Francisco de Saco, Tiburones, colonia Ayala, Coloradito, municipio de Arizona, colonia San Alejo, Brisas de Lean, Santa María, La Suiza, desvío Lean hacia arriba y hacia abajo, El Empalme, Hilamo Nuevo, Hilamito, Hilamo Viejo, Mezapa, Mezapita, generadores SEMSA, Mangungo y Matarras, El Astillero, Matarras, La Aurora, El Guayabo, San José de Texiguat, Nueva Florida, La Unión Santa Fe, Lempira, La Concepción, Buena Vista, La Yusa, El Coco, Las Piedras, Santa Lucía, Mojimán, Cangelica Abajo y Arriba, San Juan Lempira, El Zapote, Las Delicias, Morazán, El Dorado, Río Chiquito, Barranquía, París de Lean, Flores de Lean, Las Delicias del Cacao, Ceibita Way, El Sitio, Colorado Barra, Nueva Goo, Cayo Venado, Las Rositas, Sombra Verde, Campo Nuevo, Wachipilín, La Tarraloza, Agua Caliente, sector San Alejo, colonia Ruth García, Milenium etapas II y III, aldea KM 4 carretera a Tornabé, Indura Beach Hotel and Resort, Puerto Arturo, Fondo Ganadero, La Esperanza, Colprosum a, El Junco, El Guano, El Milagro, Arena Blanca, Cerritos, La Montañita, Citronela, La Ica, Buenos Aires, Richard Wayfort, Uluíta, Los Patos, Los Cocos, Morejen, Agua Blanca, Peiman, La Fortuna, Villa Franca, Agua Chiquita, Los Cerritos (Laguna de los Micos), entre otros. El horario establecido es de 08:30 de la mañana a 04:30 de la tarde.