Poncho de Nigris pide protección para su familia tras la liberación de su exsuegra

México.

Poncho de Nigris externó que está preocupado por su familia por la liberación de su exsuegra, Juanita Ernestina Sánchez Quintanilla (a) “La tía”, quien fue acusada de ser parte del secuestro de Armando Gómez, el esposo de Gloria Trevi. Fue mediante su cuenta en Instagram que el exparticipante de los reality shows “Big Brother” y “La Casa de los Famosos México” (LCDLFM) lanzó un comunicado mediante el que hizo mención de cinco puntos para destacar que tanto él como su familia ya recibieron amenazas y, por lo mismo, pide que las autoridades correspondientes les brinden protección.

“Llamado urgente a la protección de mi familia”, expuso Poncho de Nigris, de 49 años de edad, en el primer punto en el texto que hace referencia a la liberación de “La tía” y que dice lo siguiente: “En día recientes, mi familia y yo hemos recibido amenazas. Por responsabilidad y seguridad, hago un llamado respetuoso y firme a las autoridades competentes". Con respecto al punto de “hechos que me colocan en una situación de riesgo”, Poncho de Nigris recordó que su vida y la de su familia “quedaron marcadas desde hace años por un proceso penal de alto impacto”, haciendo referencia a Juanita Ernestina Sánchez Quintanilla (a) “La tía”.