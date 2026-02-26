José Manuel Figueroa interpone demanda millonaria a Imelda Tuñón y esta es la razón

Hace varios días se difundieron unos audios en los que se escucha a Imelda Tuñón asegurar que José Manuel Figueroa había cometido abuso en contra de su hermano Julián Figueroa.
Ahora, se da a conocer que José Manuel ya emprendió la demanda por daño moral, con un monto millonario, asegurando que las acusaciones son falsas y que afectan tanto a su dignidad como a la memoria de su familia.
Según personas cercanas a Figueroa y a Tuñón, Imelda ya fue notificada de la demanda, misma en la que el cantante alega que la filtración de los audios le generó impacto mediático y negativo a su trayectoria.
Además, habría integrado como pruebas capturas de mensajes y solicitudes de entrevistas a periodistas que le cuestionaban sobre el tema.
“Por estas acusaciones, le han sido canceladas presentaciones y contrataciones de disqueras y empresas, pues su dignidad e imagen se han visto afectadas, y está expuesto a violencia digital y acoso mediático. José Manuel presentó los contratos cancelados por más de 5 millones de pesos”, afirma la fuente.
De acuerdo con los informes, José Manuel también habría solicitado que se investiguen las propiedades de Imelda para garantizar una posible reparación del daño, en caso de que gane la demanda, y para cubrir los gastos legales.