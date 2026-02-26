José Manuel Figueroa interpone demanda millonaria a Imelda Tuñón y esta es la razón

México.

Hace varios días se difundieron unos audios en los que se escucha a Imelda Tuñón asegurar que José Manuel Figueroa había cometido abuso en contra de su hermano Julián Figueroa.

Ahora, se da a conocer que José Manuel ya emprendió la demanda por daño moral, con un monto millonario, asegurando que las acusaciones son falsas y que afectan tanto a su dignidad como a la memoria de su familia.

Según personas cercanas a Figueroa y a Tuñón, Imelda ya fue notificada de la demanda, misma en la que el cantante alega que la filtración de los audios le generó impacto mediático y negativo a su trayectoria.